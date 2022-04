烏克蘭頒發「戰地奧斯卡」7獎項 防空洞唱國歌奪最佳歌曲

最佳影片是「滾開!別爾江斯克(Berdyansk)的俄國軍艦」。(圖擷取自@DefenceU 推特)

2022/04/03 11:04

〔即時新聞/綜合報導〕第94屆奧斯卡頒獎典禮先前落幕,新科影帝威爾史密斯「驚天一掌」引發各界熱議,烏克蘭國防部日前也在推特頒發「戰地奧斯卡」,選出最佳攝影、最佳製作設計、最佳歌曲、最佳男配角、最佳女主角、最佳外語片、最佳影片等7項大獎。

烏俄戰爭開打以來,烏克蘭在資訊戰與社群操作屢建戰功,除了鼓舞士氣外也成功的吸引全世界的關注,烏克蘭國防部也趁著奧斯卡頒獎典禮熱潮,在推特上發表「戰地奧斯卡」的獎項。

最佳影片是「滾開!別爾江斯克(Berdyansk)的俄國軍艦」獲得獎項,而在哈爾科夫(Kharkiv)防空洞內歌唱烏克蘭國歌的女性們,奪得了最佳歌曲的獎座,其他還有最佳設計、攝影、外語片等7個獎項,這些獎項雖然配合著時事話題,但背後卻顯示了俄軍的殘暴與烏國人民的磨難。

最佳設計:《埋伏》烏軍發射NLAW飛彈

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Production Design: Ambush. From UA Army With NLAW#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/GMPsRI5pny — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳歌曲:《烏克蘭國歌》 由躲在哈爾科夫(Kharkiv)防空洞內的女孩們所唱

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Song: Anthem of Ukraine by UA girls in Kharkiv Bomb Shelter#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/L1PVt3ujzq — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳攝影:《刺針飛彈之吻》

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Cinematography: A Kiss From Stinger#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/RNe9uu6iqJ — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳外語片:《拜卡「旗手」TB2》土耳機來賓之歌

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best International Feature Film: Bayraktar. The Song of a Turkish Guest#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/ITSCnv87Jo — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳影片:滾開!別爾江斯克(Berdyansk)的俄國軍艦

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Picture: Russian Warship, Go F*** Yourself in Berdyansk#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/KyvEc9dwsr — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳男配角:《馴悍記》 烏克蘭曳引機

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Supporting Actor: Ukrainian Tractor in The Taming of the Shrew#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/f3LEZ9VATO — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

最佳女主角:《標槍飛彈火燒歐克的震撼表演》

Ministry of Defence of Ukraine Oscars 2022

Best Actress: Javelin for the powerful performance in Burning Orcs#Oscars2022 #UAarmy pic.twitter.com/IKegeZ4imB — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 28, 2022

