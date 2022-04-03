誇張！ 俄軍在白俄境內設贓物市集 還將「戰利品」寄回家

許多俄軍湧入白俄羅斯的郵局，打算將贓物寄回俄羅斯。（圖擷取自@NotindifVarvara 推特）

2022/04/03 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯不顧國際間的反對，執意出兵侵略烏克蘭，戰爭期間俄軍犯下許多暴行，讓人看了感到非常憤怒，有外媒報導俄軍在白俄羅的納羅夫拉（Narovlya）設立專門銷售贓物的市集。

綜合外媒報導，烏克蘭國防情報總局（Defence intelligence of Ukraine

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）在推特證實，俄羅斯軍隊正在白俄羅斯的納羅夫拉成立了贓物市集，他們用軍用卡車載送掠奪品在市集內販售，販售的內容有從烏克蘭掠奪的洗衣機、洗碗機、珠寶、汽車、自行車、機車、餐具、地毯、藝術品等等包羅萬象。

甚至有些軍人嘗試以搜括來的美金、歐元等貨幣兌換盧比，但都被白俄羅斯居民與銀行拒絕，另一些俄軍士兵則選擇將掠奪物品寄回俄羅斯，陸續有士兵湧入當地的郵局寄送包裹，內容多為手機與珠寶金飾。

Мозырь. Беларусь.

Руссофашистские мародеры отправляют награбленное в Украине имущество службой экспресс - доставки на свою лапотную Россию.

А в г. Наровля они устроили рынок, где можно купить все. От продуктов и игрушек, до автомашин и бытовой техники. pic.twitter.com/KUBTK2szIQ — НебезразличнаЯ Варвара （@NotindifVarvara） April 2, 2022

#ГУРінформує????

‼️Російські військові відкрили базар для торгівлі награбованим



▪️В місті Наровля （Білорусь） окупанти облаштували спеціалізований базар, де продають награбоване в Україні майно.

???? https://t.co/KdumHInCoi pic.twitter.com/M9vpJqTXrE — Defence intelligence of Ukraine （@DI_Ukraine） April 2, 2022

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