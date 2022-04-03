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    屠殺！俄撤退烏至少行刑式槍決280人、拿兒童當人肉盾牌

    外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。烏軍在協助處理遺體時，還得小心俄軍是否留有爆炸裝置。（美聯社）

    外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。烏軍在協助處理遺體時，還得小心俄軍是否留有爆炸裝置。（美聯社）

    2022/04/03 08:44

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭超過1個月，俄軍逐步從烏克蘭首都基輔北方撤離，但外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。有人更指控，俄軍在撤離時還將兒童放在車前當作人肉盾牌，以掩護俄軍撤退。

    俄羅斯大舉入侵烏克蘭，近日陸續將進攻基輔的部隊已撤走，並將兵力重新部署至烏克蘭東部地區，但外媒消息指出，烏克蘭在收復基輔周邊地區的同時，也發現遺體散布在街道的情況，有《法新社》記者表示，他在基輔西北方小鎮布查（Bucha）的街道目擊至少20具遺體，其中不乏有人雙手被反綁在身後，也有人還騎在腳踏車上。

    據布查市長費多魯克（Anatolii Fedoruk）指出，發現至少280人遇難，受害者男女都有，且其中含包含一名14歲的男孩，且這些人都是被從後腦勺開槍射殺，目前已先將他們先下葬在一處集體墳場。據指這些平民是在試圖逃往烏克蘭控制的地區時，在半路被槍殺。

    除了殘殺平民外，在烏克蘭北部切爾尼戈夫（Chernihiv）附近的新比基夫村（Novyi Bykiv）也傳出，俄軍將烏克蘭幼童放在車頭當肉盾，以藉此順利撤退，甚至還威脅當地人不得將俄軍行蹤告訴烏克蘭軍隊。烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmila Denisova）則透露，上述情況出現在蘇梅（Sumy）、基輔（Kyiv）、切爾尼戈夫（Chernihiv）、札波羅結（Zaporizhzhia）等多處地方，烏克蘭方面也表示將蒐集俄軍的野蠻事蹟，並呈報給國際刑事法院，要讓這些侵略者的惡行付出代價。

    外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。（美聯社）

    外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。（美聯社）

    外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。（美聯社）

    外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。（美聯社）

    外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。圖為示意圖。（路透）

    外媒消息指出，在烏克蘭軍隊收復基輔週邊地區同時，也發現屍橫遍野的慘狀，據指有至少280人都是從後腦被行刑式槍殺。圖為示意圖。（路透）

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