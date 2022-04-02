曾嗆丟包美太空人！要求撤銷制裁 俄再嗆終止國際太空站合作

俄羅斯太空總署長羅戈津威脅說，如果國際不無條件撤銷對俄制裁，不排除終止在國際太空站的合作。（路透）

2022/04/02 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際制裁，俄國聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈津（Dmitry Rogozin）近日在推特連環嗆聲，2日更放話威脅，如果不無條件撤銷對俄制裁，不排除將終止與各國在國際太空站（ISS）的合作。

據《CNN》報導，國際對俄制裁效果逐漸發酵，在社群媒體以放砲著名的俄羅斯太空總署署長羅戈津，2日在推特發文說：「唯有無條件撤回（對俄）非法制裁，國際太空站及其他計畫之間的合作關係才有可能恢復正常。」

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此外，羅戈津警告，俄羅斯航太準備向俄國政府領導人提案，評估終止與美國、加拿大、歐盟及日本在國際太空站合作的可能性。

報導指出，羅戈津向來以在社群媒體針對地緣政治議題辛辣放砲聞名，也常在貼文攻擊嗆美國。3月30日羅戈津甚至以動畫威脅，要將美籍太空人丟包在外太空。

然而，美國太空總署（NASA）則多次重申，與俄羅斯航太之間的合作並不會受地球上的政治或烏克蘭戰事影響。美國前太空人凱利（Scott Kelly）近期也向《CNN》表示，由於收到NASA警告，她將不會繼續與羅戈津在推特上筆戰。

據悉，自2000年11月以來，國際太空站已繞行地球超過420公里，同時也輪流駐紮了多個國際太空人團隊，也已達成多項創舉，包括首次在外太空進行DNA定序、種植穀物等等。

相關原文請見：

считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами по Международной космической станции и другим совместным проектам возможно лишь при полной и безоговорочной отмене незаконных санкций.

Конкретные предложения "Роскосмоса" по срокам завершения сотрудничества в рамках — РОГОЗИН （@Rogozin） April 2, 2022

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