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    美太空人將搭俄飛船返回地球 NASA保證：肯定能回家

    NASA太空人范德海（左一）預計當地時間30日返回地球。（路透）

    NASA太空人范德海（左一）預計當地時間30日返回地球。（路透）

    2022/03/15 14:20

    〔即時新聞／綜合報導〕美國與盟國對俄羅斯實施一系列制裁，包括施加高科技物品出口限制，料衝擊俄國航太發展。此舉讓俄航太首長相當不滿，甚至暗示要丟包準備搭乘俄太空船返回地球的美太空人。對此，美太空總署（NASA）強調，絕對不會有這樣的情況發生。

    《CNN》報導，NASA當地時間週一表示，目前在國際太空站（ISS）執行任務的美太空人范德海（Mark Vande Hei），將依照原定計畫於本月30日搭乘俄國的聯盟號太空船返回地球。強調即便現在的政治局勢緊張，美方仍持續與俄航太局密切合作。

    范德海是在去年4月，與兩名俄太空人諾維茨基（Oleg Novitskiy）及杜布羅夫（Pyotr Dubrov）於哈薩克的拜科努爾太空發射場升空飛往國際太空站。NASA國際太空站任務經理蒙塔巴諾（Joel Montalbano）強調，「我向大家保證，范德海正準備回家。」

    此議題的起因為俄航太總裁羅戈辛（Dmitry Rogozin）在美國宣布制裁後，發表一系列恐嚇言論，包括國際太空站恐陷入「墜毀」風險，以及PO出一段後製影片，暗示把范德海丟在太空站上，但隨即將影片刪除。此舉引來前NASA太空人凱利（Scott Kelly）痛批「幼稚」。

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