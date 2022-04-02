普廷高壓統治 教授學者紛出逃：科學在俄羅斯沒有未來

俄羅斯國內掀起反戰浪潮，但普廷不斷加強高壓統治，俄國學者教授紛紛放棄研究，尋找外國職缺出逃。圖為莫斯科國立大學。（路透）

2022/04/02 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭在國內也掀起反戰浪潮，但俄總統普廷（Vladimir Putin）不斷加強的高壓統治，也令俄羅斯學者教授直言「俄羅斯科學沒有未來」，紛紛放棄研究並求助外國研究夥伴，希望能夠逃出俄羅斯。

「科學在俄羅斯已沒有未來」

據《衛報》報導，英國羅素大學集團（The Russell Group）其中一所學校的氣候學家杜根（John Duggan，化名）幾週前與俄國夥伴視訊通話時，還能感受到他們話中的遲疑和猶豫，深怕自己隨時被監控。

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然而，現在杜根的朋友們似乎越來越大膽，他說，他們已經放棄在家鄉完成研究的希望，直言「科學在俄羅斯已經沒有未來」，希望能夠找到國外職缺出逃。

根據俄羅斯現行新法，批評對烏戰爭者最高可處15年徒刑，杜根也坦承，雖然他的俄羅斯友人都刻意使用「模稜兩可」的修辭，但他說，這些科學家對於「俄羅斯人」的名義被用以侵略烏克蘭，感到非常羞恥。

俄國學術界遭國際孤立

在英國學術界，俄羅斯科學家出逃已經形成一股潮流，多數學者都希望藉由外國合作研究夥伴，能夠找到職缺得以離開，但即使是頂尖的俄籍科學家，也很難在短時間內找到英國大學的職缺。

英國科學大臣費里曼（George Freeman）3月27日宣布，將跟隨歐盟政策，斬斷與俄羅斯科學研究的連接，終止與俄國政府及合作機構有任何關聯的研究經費。

俄羅斯也反擊，禁止俄籍科學家參加國際學術研討會或投稿給國際學術刊物，縱使有俄學家決定忽略政府規範，但事實上，因為受國際制裁影響，許多西方學者已經拒絕為俄羅斯論文進行同儕審查。

以杜根服務的大學為例，就已將庇護烏克蘭學者及學生視為第一優先要務，也全力支持受戰爭影響的員工和學生。同時，他們也正尋求辦法協助俄羅斯的科學家，杜根強調：「我們會盡可能的給予協助，校方會在政府規範（指對俄制裁）內行事，但我們也意識到許多俄籍學者、研究員都已不顧安全威脅，公開批評侵略烏克蘭的戰爭。」

科學研究應是全球性的合作

科學研究被認為是全球性的合作，全球各國的學者、研究員、專家都以人類共同發展的目標進行團隊合作，然而，許多俄國科學家擔心自己的研究，正如同已然被國際孤立的俄羅斯一樣，將逐漸凋零。

有「俄國MIT」之稱的莫斯科物理技術學院（MIPT）物理學家諾齊克（Alexander Nozik）向《衛報》表示：「我和同事都認為，不可能做所謂的『獨立科學』，以物理領域而言，俄羅斯的科學期刊系統已經幾近死亡。」

諾齊克說，包括他在內的年輕學者，正在討論和歐洲的學術界聯絡，希望能夠擬出一個備用計畫。他補充說：「我認識很多這裡的世界級研究員，現在鬱悶到根本無法繼續他們的研究，他們無法理解為何這樣的情況會發生。」

諾齊克坦承，自己將無視政府禁止在國際期刊發表的規範，也相信許多同事都會跟進，但他也說：「現在有許多西方學者開始抱怨自己的論文被拒絕審查和抵制，就因為合作研究者名單中有俄籍人士。」

學者反戰恐遭列外國代理人、學術職缺難尋

俄羅斯侵略烏克蘭並不具備普廷所宣稱的民意基礎，至少已有數千名俄籍學者簽署公開信，譴責侵略烏克蘭。就在上週五（3月26日），俄羅斯科普（大眾科學，popular science）報紙《Troitskiy Variant》，就因為刊出一封有8000人簽署的公開信反對侵略戰爭，而被俄羅斯司法院列為「外國代理人」，旗下網站也已被封鎖。

對此，英國環境科學家布魯爾（Erica Brewer，化名）向《衛報》指出，她很擔心自己研究團隊內俄國夥伴的安危，尤其在已經發表聲明譴責戰爭的情況下。布魯爾說，她至今已經收到2個俄國學者的求助，詢問是否有辦法協助找到職缺。雖然布魯爾和同事已經協助向學校諮詢，但目前很難幫他們在英國或歐洲找到學術工作。

在英國威爾斯卡迪夫大學（Cardiff University）進行現代俄羅斯史研究的萊恩博士（James Ryan）則說：「我有和許多俄籍學者朋友連絡，其中很多人都已經逃走了，短期內也沒有打算回去，類似情況很多。」

但萊恩也說，很多俄羅斯學者雖然可以用名聲或成就在歐洲找到短期的研究經費支援，但如果要找到長期的研究或教職，在當今競爭激烈的學術市場中，是非常困難的。他也坦言，自己的研究也受到戰爭影響，原本研究俄羅斯史的他，常利用俄羅斯公共圖書館和檔案庫，現在他完全不知道什麼時候才有辦法再入境俄國。

俄羅斯「國立」學術機構佔多數、斷絕交流合乎倫理

俄羅斯大多數高等教育、學術研究機構為國立，因此，當代表國內近700所大學校長的俄羅斯校長聯盟（RUR）上（3）月發表聲明，支持普廷對烏克蘭「去納粹化」的論調時，震驚了英國學術界。

對此，萊恩博士也堅定支持英國政府斬斷與俄高教機構正式交流的決定，他說：「如果我們接受了俄國研究機構的邀請（去做研究），那在倫理上是非常有問題的。」

但是，英國政府並不打算全面禁止與個別俄籍學者的私人學術合作，萊恩為了表達對具良知、反戰的俄籍學者的「支持」，上週參加了一個多數為俄國研究者的歷史學術座談。萊恩也強調：「如果學界拒絕審查俄籍作者或協作者的著作，實在會令我驚恐。那是種族歧視！」

全面斷絕學者交流對國際學術或有損害

英國雪菲爾大學（TUOS）北極生態研究專家卡拉漢（Terry Callaghan）向《衛報》表示：「我們與許多俄羅斯科學家密切合作，而這場侵略對我們的研究造成了巨大的衝擊。」

過去，卡拉漢協助在北極圈內成立了89個環境研究站，其中21個就位於俄羅斯境內，但現在受到俄羅斯的侵略影響，很多研究工作已陷入停擺。卡拉漢說：「我完全肯定很多科學家會離開俄羅斯，普廷已經成功分裂了國家，但科學家懂英文且會上網看資料，他們知道烏克蘭的真實情況。」

就在俄羅斯校長聯盟發布「挺普」聲明後，卡拉漢已經暫停了他在俄羅斯國立托木斯克大學（TSU）的教職，也終止了與俄官方的任何合約，但他也強調，絕不會因此拋棄與他培養超過30年的俄籍科學家們之間的個人聯繫。

然而，卡拉漢也指出，全面與俄學術界斷絕正式交流，也讓他的工作領域遇到了一些困擾，例如在芬蘭時，他被禁止與俄羅斯人用電子信箱聯絡；而現在正在挪威北極圈的卡拉漢，若要進行視訊會議，其中參與者就不能有俄籍人士。

俄籍非原罪、僅支持侵略者不受歡迎

英國斯拉夫及東歐研究協會（BASEES）2022年會12日起將在英國劍橋大學舉行，任何俄羅斯籍科學家、學者，只要以個人身分皆可出席。

對此，英國艾希特大學（Exeter University）現代俄史學者菲利普斯（Ben Phillips）表示：「我們有討論過是否要禁止俄羅斯學者與會，但否決了。」

菲利普斯說，學術研討年會上，將安排一名烏克蘭學者進行主講，並嚴格規定任何支持侵略烏克蘭者必須離場。他也強調，「任何因『國籍』而騷擾俄羅斯學者的人，也將會受到一樣的驅逐待遇」。

（部分化名係為保護俄籍科學家免遭追查）

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