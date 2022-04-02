俄軍層層把關抓人 平民逃出馬立波得連闖17關

數百名來自馬立波與鄰近城市的烏克蘭難民乘坐公車抵達紮波羅熱。（法新社）

2022/04/02 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭東南部大城馬立波（Mariupol）目前正遭受俄羅斯軍隊的狂轟濫炸，成千上萬的平民企圖逃離這座城市，不過逃離的路途上也充滿了危機，因為俄軍在撤離路線上設下了層層關卡，試圖抓出所有烏克蘭武裝部隊的成員。

現年32歲，從事營造業的卡爾塔沃夫（Dmytro Kartavov）與家人先是乘坐公車抵達別爾江斯克（Berdiansk），之後再步行進入烏軍控制地帶，一行人目前暫時在紮波羅熱（Zaporozhye）一間已經改裝為接待所的超市落腳，他在那裏接受了《路透》的訪問，分享所見所聞。

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卡爾塔沃夫說，俄羅斯軍隊會把男人的衣服脫光，查找紋身，尤其特別注意膝蓋部位。「我幹活，我做維修那方面的工作，當然我的膝蓋，就會是工人該有的膝蓋，但他們就會說，『你這個是挖壕溝、穿梭於壕溝留下的痕跡』之類的。」

卡爾塔沃夫又說，「他們檢查我的小手臂，檢查手掌，確認是否有拿槍射擊過的痕跡，或是這些部位有沒有長繭。」

來自馬立波，現年63歲的安德烈耶夫（Vladimir Andreev）也分享了他的經歷，他稱他們一夥人在出逃的路上一共被俄軍攔下了17次。「我們在每個檢查哨都會被攔下，脫光衣服接受檢查。他們會查看我們的肩膀、手臂等等，辨認我是否有參加過戰鬥。」

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