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    中國上海疫情亂象 傳嬰幼兒遭帶走隔離無人換尿布「屁股爛掉」

    一名中國網友表示表姐一家3月16日去金山隔離，兒科爆滿，3月26日申請把孩子接回來自己照顧，結果排泄物在尿布裡沒人換，並附上孩子臀部發炎照片佐證說法。（翻攝網友留言，本報後製）

    一名中國網友表示表姐一家3月16日去金山隔離，兒科爆滿，3月26日申請把孩子接回來自己照顧，結果排泄物在尿布裡沒人換，並附上孩子臀部發炎照片佐證說法。（翻攝網友留言，本報後製）

    2022/04/02 15:57

    〔即時新聞／綜合報導〕中國上海疫情爆炸，激進防疫作為已爆出數起延誤平民就醫釀死事件，而今又傳金山區設「嬰幼兒隔離點」，讓多數嬰幼兒與父母分開隔離卻無專人看顧，照護條件差，200多個孩子只有10個護士照顧。有目擊者稱孩子包尿布未勤於更換導致「屁股爛掉」。

    中國網友「kuailefeixia80」在1日透過中國抖音上傳隔離點影片，每張床上收容3名嬰幼兒，都用鐵柵欄圍起，不見家長身影，有幼兒扶著欄杆在床上站立哭泣。可獨立行走的兒童則疑似在房間以單人小床的床位收容，沒有特別單獨隔離，與正常隔離防疫標準相差甚遠，不過這則影片目前已經被刪除。

    中國微博網友「醋餡兒餃子」發布了另外一支金山區嬰幼兒隔離點短片，稱有部分嬰幼兒有家長陪同，但醫院物資缺乏；有中國網友則稱，若家長PCR陽性就可與孩子一同隔離，家長陰性則不准陪同，孩子會被帶走單獨隔離。

    中國微博網友「@喜崽a」發布微信群組聊天紀錄截圖，與孩子一同隔離的上海女性「珍珍」轉述所見，表示自己全家確診，跟孩子到金山嬰幼兒隔離點隔離，醫院資源嚴重缺乏，「樓上200個孩子只有10名護士」，孩子排便沒水洗屁股，有的孩子尿布沒人勤換，導致「屁股爛掉」。

    一名中國網友留言證實爆料，表示自己表姐一家3月16日去金山隔離，兒科爆滿，3月26日申請把孩子接回來自己照顧，這才發現孩子在院期間尿布沒人換，導致臀部發炎，並附上照片佐證。中國網友擔心兒童情況，相關討論與爆料文章湧入微博，引發關注。

    有轉發爆料內容的中國網友被官方單位「關切」，通電話之後獲得官方回應畫面屬實，但其實是3月29日「換病房」的過程；上海市公共衛生臨床中心在今日公開回應，聲稱網路爆料照片影片「並非金山嬰幼兒隔離點」，是該院兒科病房「內部騰挪過程中的一些場景」，號稱目前已經加派人手調整兒科病房，並會加強與病患兒童的家長溝通聯繫。

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    中國網友拍攝隔離點內部影片爆料。（翻攝微博）

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    中國網友微信爆料。閱讀順序由左至右。（翻攝微博）

    中國網友微信爆料。閱讀順序由左至右。（翻攝微博）

    中國網友微信爆料。閱讀順序由左至右。（翻攝微博）

    中國網友微信爆料。閱讀順序由左至右。（翻攝微博）

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