車臣戲精總統女兒是正妹 22歲當上文化部長

車臣魁儡總統卡德羅夫的長女愛莎（Aishat Kadyrova）。（路透）

2022/03/31 19:04

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭期間，車臣魁儡總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）不斷透過影片大外宣，被外界戲稱為「抖音部隊」，還被冠上「打卡王」封號，烏國媒體因他不斷發佈假消息虛張聲勢，稱他為俄國總統豢養的「嘴砲戰士」，還挖出他一些家族秘辛，包括他23歲的長女愛莎（Aishat Kadyrova ）靠父親庇蔭經營服飾品牌，還當上車臣文化部部長。

據烏克蘭媒體《TCH》報導，這位車臣獨裁者的一生都是假的，因為沒有人知道卡德羅夫的真實生活以及他從克里姆林宮得到了多少錢，只知他住在首府格洛茲尼的幾座城堡中，喜歡Prada等精品名牌行頭，有幾名妻子，還任命自己孩子擔任重要官職。

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報導稱，卡德羅夫共有10個孩子，「大公主」愛莎最得他寵愛，她不僅是一個模範的穆斯林，還是一個成功的女商人。2016年時，17歲的愛莎接下母親梅德妮（ Medni Kadyrova）於2009年創立的「Firdaws」 時裝店，該品牌專為穆斯林女性提供精品服飾，在愛莎營運下，「Firdaws」業績蒸蒸日上，還在莫斯科及杜拜等地設立海外分店。

「Firdaws」一直在海外舉辦大規模時裝秀，經常有知名人士參加，所賣的服侍單價動輒超過數千美元。2020年，愛莎連同她的父母和妹妹被列入美國制裁名單，該名單禁止他們入境，因為他們涉及與侵犯人權有關的腐敗行為。

愛莎21歲時，被父親任命為擔任車臣文化部第一副部長。卡德羅夫為自己的決定辯護說，儘管年紀輕輕，但愛莎在管理複雜和大型計畫方面擁有豐富的經驗，尤其是在文化領域。2021年10月，愛莎再上一層樓，22歲就當上文化部長，但這次是受到車臣穆斯林總理胡奇耶夫的保薦。

愛莎旗下的精品服飾品牌「Firdaws」，2017年在莫斯科舉行新品發表會。（路透）

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