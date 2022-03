糗！車臣軍侵烏卻「擺拍」 影片曝光挨酸抖音部隊

2022/03/29 13:29

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,「小弟」車臣總統卡德羅夫派軍協助,不料卻有影片顯示,車臣部隊和「空蕩的建築物」戰鬥,還向鏡頭處喊「來,跟著我,我在開槍!」尷尬的畫面讓外媒直呼這根本是「TikTok(抖音國際版)部隊」。

外媒《Nexta》釋出一段影片,可以看見車臣士兵向鏡頭表示「來來來,看這邊,可以開始拍了,我在開槍」,隨後跑向半毀的房屋。

請繼續往下閱讀...

如此尷尬的畫面,讓《Nexta》直呼這是「車臣總統卡德羅夫(Kadyrov)的TikTok部隊勇敢地和空蕩的建築物戰鬥」的影片。

卡德羅夫曾為爭取車臣獨立,對抗俄國而成為叛軍,後來卻變成俄羅斯的堅定夥伴,在此次入侵行動中也不遺餘力,幫助俄軍侵略烏國境內戰略要地。

Kadyrov's Tiktok troops bravely fight with an empty building



In the video you can clearly hear the cameraman shouting "Come on, come on, let's start, I'm shooting," and the Chechen soldiers, looking into the camera, run to shoot at the destroyed house. pic.twitter.com/ppjwVWS04U