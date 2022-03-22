車臣總統「嘴砲」！ 宣稱御駕親征烏國 影片露餡在總統府前自拍

卡德羅夫宣稱自己捕獲到一輛烏克蘭軍車，卻被抓包背景根本是在車臣的總統府。（翻攝自推特）

2022/03/22 15:56

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，車臣傀儡總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）日前出兵1萬人助攻俄軍，不料，出兵第2天就傳出被譽為「戰爭之王」（Lords of War）的車臣將軍圖沙耶夫遭烏克蘭精銳部隊「阿爾法小組」（Alpha Group）擊殺，後來卡德羅夫自曝他御駕親征，直搗烏克蘭首都基輔近郊，準備對其發動總攻，結果接連被抓包人還在車臣，根本沒去烏克蘭。

卡德羅夫15日發布影片表示，他目前人在烏克蘭，會見與俄軍並肩作戰的車臣軍隊，他稱該影片是在基輔西北部城鎮霍斯托梅（Hostomel）的機場拍攝，片中他身著軍裝，在一個房間裡和士兵研究軍事行動計畫，他威脅烏克蘭軍隊投降，「否則你們完蛋了」。

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卡德羅夫還宣稱，自己捕獲到一輛烏克蘭的軍車，卻被發現背景根本是在車臣的總統府前拍的。

另據《烏克蘭真理報》報導，卡德羅夫上週並未在烏克蘭，這項情報更是在卡德羅夫自己手機所傳的資訊中被證實。報導引述烏克蘭國安局說法，卡德羅夫使用2組電話號碼，根據烏克蘭行動網路業者透露，這些號碼在過去7天並未連上任何烏克蘭境內網路。

而根據烏克蘭國家安全局掌握最新情報，由於車臣部隊傷亡慘重，士兵們早已撤退，經白俄羅斯搭機返回車臣首府格洛茲尼。

車臣總統府空照圖，打叉處疑為卡德羅夫拍照點，下方紅圈處為照片中的背景建築。（翻攝自推特）

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