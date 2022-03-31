瓜分烏克蘭！ 俄擬在赫爾松扶植第3個「偽共和國」

在俄軍占領的第一個烏克蘭城市赫爾松，抗議群眾不斷走上街頭，他們面對入侵的俄軍，表現出驚人的勇氣和反抗決心。（路透）

2022/03/31 17:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯上月承認烏克蘭東部頓巴斯地區的「盧甘斯克人民共和國」及「頓內茨克人民共和國」是獨立實體，隨即揮軍入侵烏克蘭，如今又傳出俄羅斯在開戰後所攻下的唯一重要城市赫爾松（Kherson），已開始派遣司法與執法人員進駐，並將舉辦一場「偽獨立」公投，打算在烏克蘭扶植第3個「偽共和國」。

烏克蘭武裝部隊總參謀部30日發佈聲明稱，俄羅斯領導人希望在烏克蘭被佔領土上組建佔領當局，並為此目的選擇執法機構、檢察官和法院的官員，這些官員將被派往烏克蘭境內。

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聲明中說，為了實施在赫爾松地區創建另一個「偽共和國」的方案，俄羅斯聯邦安全局（FSB）、 情報及心戰小組以及俄軍參謀總部的官員已經出手，並向當地民眾播放假造的影片進行所謂「宣導工作」，傳達此一訊息。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，赫爾松地區委員會成員克蘭（Sergey Khlan）表示，赫爾松現在正在籌備成為「赫爾松人民共和國」的偽公投，請委員會的其他成員抵制被俄軍佔領的議會，「作為公民，作為烏克蘭歷史的一部分，他們的名字將被下一代記住，而不是可有可無的叛徒」。

位於烏克蘭南部的赫爾松在俄羅斯揮兵初期就遭佔領，現在還打算舉辦一場「偽獨立」公投，但是當地居民並不打算脫離烏克蘭，紛紛走上街頭抗議俄羅斯打算把赫爾松變成「赫爾松人民共和國」（Kherson People’s Republic），強調自己就是烏克蘭人，也痛罵俄軍是法西斯分子。

赫爾松民眾聚集在市中心的廣場，抗議俄軍佔領行動。（法新社）

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