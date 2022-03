2022/03/31 14:54

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,烏克蘭全國以堅強而團結的心抵禦外敵入侵,今日有段烏克蘭民眾開車冒險通過滿是地雷的馬路影片流出,驚險的過程讓網友們看了不禁捏一把冷汗。

推特新聞分享帳號「Liveuamap」PO出一段影片,可以看到影片中博羅江卡(Borodyanka)的一處道路放滿了反裝甲地雷,有輛小客車掛著小拖車,正緩慢的通過地雷間的間隙,另一台休旅車也依樣畫葫蘆,跟隨前車的路線通過,

網友看到影片後紛紛留言「過這條路要很有勇氣」、「我光是看就覺得很緊張了」、「太可怕了我不敢看」、「太瘋狂了,這不是真的吧?」、「看影片看到覺得呼吸困難」。

Meanwhile Ukrainian drivers near Borodyanka of Kyiv region via @_catiko pic.twitter.com/WLRSLdhH5v