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    烏軍出現在家園太感動 老奶奶跪地痛哭：感謝上帝

    老奶奶跪地感謝烏克蘭士兵。（圖擷取自TheDeadDistric 推特）

    老奶奶跪地感謝烏克蘭士兵。（圖擷取自TheDeadDistric 推特）

    2022/03/31 11:42

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，遭烏國軍民奮勇抵抗，許多地方也傳出被烏軍收復，讓俄羅斯軍隊損失慘重，有名烏克蘭長者看到烏軍出現在她居住的小鎮高興地哭了，讓網友看了也十分動容。

    推特帳號TheDeadDistric 今日上午PO出一段影片，可以看到1名烏克蘭男子陪著1名老奶奶蹲在牆邊，他們身旁站了幾位烏克蘭士兵，而長者對著烏克蘭士兵一邊拭淚一邊說著感謝的話語，甚至還跪地磕頭表達最深的謝意，一旁的男子則是提供自己知道的俄軍情報。

    網友們看到貼文後紛紛留言「珍貴的時刻」、「蘇聯滾開」、「這畫面深入我心，太感動了」、「天祐烏克蘭」。

    老奶奶高興地頻頻拭淚。（圖擷取自TheDeadDistric 推特）

    老奶奶高興地頻頻拭淚。（圖擷取自TheDeadDistric 推特）

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