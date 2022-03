烏軍出現在家園太感動 老奶奶跪地痛哭：感謝上帝

2022/03/31 11:42

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭,遭烏國軍民奮勇抵抗,許多地方也傳出被烏軍收復,讓俄羅斯軍隊損失慘重,有名烏克蘭長者看到烏軍出現在她居住的小鎮高興地哭了,讓網友看了也十分動容。

推特帳號TheDeadDistric 今日上午PO出一段影片,可以看到1名烏克蘭男子陪著1名老奶奶蹲在牆邊,他們身旁站了幾位烏克蘭士兵,而長者對著烏克蘭士兵一邊拭淚一邊說著感謝的話語,甚至還跪地磕頭表達最深的謝意,一旁的男子則是提供自己知道的俄軍情報。

網友們看到貼文後紛紛留言「珍貴的時刻」、「蘇聯滾開」、「這畫面深入我心,太感動了」、「天祐烏克蘭」。

Grandmother cries with joy when she sees Ukrainian soldiers in liberated village. pic.twitter.com/W2PHzStDGI