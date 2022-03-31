令人髮指！錄音檔曝俄軍輪姦16歲烏克蘭少女 還殘忍殺狗裹腹

俄羅斯總統普廷。（美聯社）

2022/03/31 12:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯出兵侵略烏克蘭，戰爭期間屢屢有俄軍對烏克蘭無辜民眾暴行的消息傳出，近日烏克蘭國家安全局（SBU）在推特PO出一段錄音檔，內容為俄軍戰車營士兵曾輪姦16歲烏克蘭少女，甚至殘忍宰殺亞牧羊犬裹腹。

根據英國媒體《太陽報》報導，1位俄軍向電話中的俄羅斯婦女爆料，烏克蘭16歲少女遭到他3位坦克營的同袍輪姦，婦女聽聞後氣得在電話中罵了髒話。

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另一段對話則是俄軍向電話另頭的男子坦承，2天前因為吃膩了乾糧，又缺乏雞肉、鵝肉等肉類，沒辦法之下只好殺了1隻阿拉拜犬來吃，讓男子聽到忍不住直呼「天啊，原來這就是我們所謂的軍隊。」

俄兵在戰爭期間，被指控犯下多起不人道的罪刑，烏國總檢察長維涅迪克托瓦（Iryna Venediktova）日前控訴，2名喝醉的俄軍士兵闖入基輔（Kyiv）東北部布洛瓦利市（Brovary）的民宅，將男主人開槍射死後，拿槍威脅孩童，並多次性侵女主人。

Російські окупанти деградують з кожним днем війни: уже почали ґвалтувати неповнолітніх та їсти собак



У розпорядженні СБУ опинилися нові перехоплення телефонних розмов рашистів, які показують їхні звірства та справжній моральний портрет ⬇️ pic.twitter.com/7gbSguI6CD — СБ України （@ServiceSsu） March 30, 2022

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