壓不住了？中國封鎖浙江蘇孟小學車輛撞人案破功 網傳10多人喪命

中國浙江金華蘇孟小學22日傳出車輛衝撞人群，導致多名家長、學童倒地。（圖擷自@LUOXIANGZY「X」帳號）

2025/04/23 17:10

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國浙江省金華市蘇孟小學門口，22日下午放學時傳出有車輛衝撞人群，導致多名家長、學童倒地，中國在微博、抖音等社群平台全面封殺消息，僅能在X、YouTube等處看到影片，直到今天（23日）下午才陸續有微博文章出現，還有人爆料這起事故造成10多人喪命。

若在今天上午去中國微博查詢關鍵字，可以發現會有「蘇孟小學」、「蘇孟」、「蘇孟小學車禍」、「金華蘇孟」、「金華蘇孟車禍」、「金華蘇孟小學撞人」等相關字詞出現，但出現的文章都是以前的交通事故，或者是其他地方的車禍消息，完全找不到22日的撞人事件。

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到了今天下午，微博終於有幾篇文章衝破封鎖，這才讓中國網友得知這起慘案，有人直呼自己真的相當震驚，「震驚的是沒人闢謠、沒人證實，只有刪文」，還有人要求當局應出面說清楚傷亡情況，目前尚不清楚這些文章還能存活多久。

中國微博在23日下午有網友爆料10多人喪命。（圖擷自微博）

中國微博23日上午就有相關字詞，但文章全被封殺。（圖擷自微博）

中國微博到23日下午才開始陸續有消息傳出。（圖擷自微博）

中國微博23日下午的相關文章。（圖擷自微博）

微博用戶轉發圖片。（圖擷自微博）

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