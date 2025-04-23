羅智強跳針狂問「有沒有搜民進黨黨部」慘遭調查局長陳白立電爆

立委羅智強今日質詢時提到基隆罷免藍委案也出現涉偽造文書一事，並多次跳針直問調查局長陳白立「有沒有搜索民進黨黨部？」（擷取自Threads）

2025/04/23 17:17

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北檢日前偵辦藍營幽靈連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等4名被告遭約談，台北市黨部也遭搜索。對此，立委羅智強今日質詢時提到基隆罷免藍委案也出現涉偽造文書一事，並多次跳針直問調查局長陳白立「有沒有搜索民進黨黨部？」陳白立則回應：「作弊被抓到了，結果沒有譴責作弊的人，一直在罵抓作弊的人。」他還反問羅智強：「這個死亡連署是這麼明顯偽造文書，我們檢調機關可以閉著眼睛當作不知道嗎？」質詢影片流出後在網路瘋傳，不少網友大讚陳白立「電爆」羅智強。

羅智強今日在司法及法制委員會質詢調查局長陳白立。對於台北市黨部遭搜索，羅智強提到基隆市國民黨立法委員林沛祥罷免提議連署涉及偽造文書一事。

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羅智強質詢時詢問陳白立「有沒有搜索民進黨黨部」，並幫他計時喊：「10秒，20秒！」陳白立則表示，有人作弊被抓到，不去罵作弊的，一直罵抓作弊的。「這讓我有點confused（困惑）」。羅智強則繼續問：「第二次問你，有沒有搜索民進黨黨部？」

對於陳白立回應，「這麼短時間，突然間這麼多往生的前輩能夠起來簽名，這不是很奇怪的事情嗎？」並提到搜索民進黨黨部「要看個案需要」。羅智強則是繼續跳針「第三次問你有沒有搜索民進黨黨部，第四次問你有沒有搜索民進黨黨部。第五次問你有沒有搜索民進黨黨部？你答不出來，你心虛啦。」

陳白立則強調有回答羅智強了，他並表示：「這本來就是看個案需要。一直罵抓作弊的人。」、「作弊被抓到了，結果沒有譴責作弊的人，一直在罵抓作弊的人。」他還反問羅智強：「死亡連署是這麼明顯偽造文書，可以閉著眼睛當作不知道嗎？」

對於羅智強大叫：「這麼明顯偽造文書的基隆市！你去騷擾連署人。」陳白立指出「基隆那件沒有死亡連署。」羅智強則是繼續大吼：「你、作、弊、都、抓、我、沒、意、見！」聽到此處，陳白立淡淡一笑，並表示「謝謝委員同意。」而羅智強則是繼續喊：「有沒有搜索民進黨黨部...第二次問你…第三次問你…第100次問你！」

立法院法制委員會，法務部長鄭銘謙（左）與調查局長陳白立（右）備詢。（記者王藝菘攝）

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