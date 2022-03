俄迫「學生兵」參戰？新兵怒轟：配發的AK-47子彈都射不出來

2022/03/31 14:41

〔即時新聞/綜合報導〕烏俄戰事爆發已逾一個月,烏克蘭齊心衛國導致俄軍戰事受挫,轉移戰略重心至烏東頓巴斯(Donbas)地區。先前曾允諾不會派未受訓新兵打仗的俄國總統普廷(Vladimir Putin),近日遭爆強迫「學生兵」參戰,還配給他們老舊的AK-47步槍。

據英媒《每日郵報》報導,俄羅斯目前徵募的士兵中,有四分之一的兵力來自18至27歲的男性,他們通常都來自窮苦家庭,而普廷先前曾公開允諾,不會派遣未受訓練的新兵,去烏克蘭作戰。

請繼續往下閱讀...

近日,一段據傳為俄國第15獨立機動步槍旅(15th Separate Motor Rifle Brigade)學生兵的抱怨影片,在推特與親烏克蘭的Telegram頻道上流傳,控訴他們遭當局丟進了地獄。

影片中坐在軍車的學生兵們說:「我們是頓巴斯武裝部隊的成員,都只是孩子,他們(俄國官方)在我們18歲時帶走了我們,隨後發現自己在俄國領土上,正準備攻擊烏克蘭蘇梅州(Sumy)。」

車上一位年輕士兵忿忿不平地說:「知道真相嗎?俄羅斯國防部根本不曉得我們,也搞不清楚我們在這裡幹嘛,根本是遭(俄國當局)扔進了地獄。」

另一名學生兵抱怨:「我們的步槍是1940年代的AK-47,根本無法射出子彈。」

影片尾聲,他們也呼籲外界能將影片散布出去,讓更多人知道他們的慘況。

Pretty amazing footage of young conscripts from the Donetsk "People's Republic" complaining that they have been sent to Ukraine's Sumy region as cannon fodder pic.twitter.com/LkGJMbilTM