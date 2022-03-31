俄迫「學生兵」參戰？新兵怒轟：配發的AK-47子彈都射不出來

俄國總統普廷近日遭爆強迫「學生兵」參戰，還配給他們老舊的AK-47步槍。（圖擷取自@niktwick推特，本報合成）

2022/03/31 14:41

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄戰事爆發已逾一個月，烏克蘭齊心衛國導致俄軍戰事受挫，轉移戰略重心至烏東頓巴斯（Donbas）地區。先前曾允諾不會派未受訓新兵打仗的俄國總統普廷（Vladimir Putin），近日遭爆強迫「學生兵」參戰，還配給他們老舊的AK-47步槍。

據英媒《每日郵報》報導，俄羅斯目前徵募的士兵中，有四分之一的兵力來自18至27歲的男性，他們通常都來自窮苦家庭，而普廷先前曾公開允諾，不會派遣未受訓練的新兵，去烏克蘭作戰。

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近日，一段據傳為俄國第15獨立機動步槍旅（15th Separate Motor Rifle Brigade）學生兵的抱怨影片，在推特與親烏克蘭的Telegram頻道上流傳，控訴他們遭當局丟進了地獄。

影片中坐在軍車的學生兵們說：「我們是頓巴斯武裝部隊的成員，都只是孩子，他們（俄國官方）在我們18歲時帶走了我們，隨後發現自己在俄國領土上，正準備攻擊烏克蘭蘇梅州（Sumy）。」

車上一位年輕士兵忿忿不平地說：「知道真相嗎？俄羅斯國防部根本不曉得我們，也搞不清楚我們在這裡幹嘛，根本是遭（俄國當局）扔進了地獄。」

另一名學生兵抱怨：「我們的步槍是1940年代的AK-47，根本無法射出子彈。」

影片尾聲，他們也呼籲外界能將影片散布出去，讓更多人知道他們的慘況。

Russia’s disheartened teenage conscripts have 1940s rifleshttps://t.co/RJug9JnGle — Edward Harrison （@edwardnh） March 30, 2022

Pretty amazing footage of young conscripts from the Donetsk "People's Republic" complaining that they have been sent to Ukraine's Sumy region as cannon fodder pic.twitter.com/LkGJMbilTM — Nikolaus von Twickel ???????? （@niktwick） March 28, 2022

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