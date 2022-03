俄軍後勤問題依然嚴重！ 部隊遭重創得撤往白俄羅斯

2022/03/30 16:43

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後,軍隊後勤問題一直存在,且持續無法改善,英國國防部消息指出,現在若俄羅斯部隊遭到重創,得撤回白俄羅斯整補。

根據英國國防部最新情報指出,一些俄羅斯部隊在烏克蘭戰場遭到重創後,已經返回白俄羅斯整補。

這顯示俄軍在烏克蘭境內後勤狀況依然艱難,才會得要撤離至白俄羅斯進行部隊重組和補給。

另外,英國國防部也表示,由於俄軍地面機動能力降低,俄羅斯可能會持續透過大規模砲擊來彌補缺點。

