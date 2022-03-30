俄軍後勤問題依然嚴重！ 部隊遭重創得撤往白俄羅斯

俄羅斯入侵烏克蘭後，軍隊後勤問題一直存在，且持續無法改善，英國國防部消息指出，現在若俄羅斯部隊遭到重創，得撤回白俄羅斯整補。圖為毀壞的俄軍裝備。（歐新社）

2022/03/30 16:43

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭後，軍隊後勤問題一直存在，且持續無法改善，英國國防部消息指出，現在若俄羅斯部隊遭到重創，得撤回白俄羅斯整補。

根據英國國防部最新情報指出，一些俄羅斯部隊在烏克蘭戰場遭到重創後，已經返回白俄羅斯整補。

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這顯示俄軍在烏克蘭境內後勤狀況依然艱難，才會得要撤離至白俄羅斯進行部隊重組和補給。

另外，英國國防部也表示，由於俄軍地面機動能力降低，俄羅斯可能會持續透過大規模砲擊來彌補缺點。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 March 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/202UH5Uz8t — Ministry of Defence ???????? （@DefenceHQ） March 30, 2022

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