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    又騙！卡德羅夫稱在馬立波跪地祈禱 遭匿名者發文打臉

    卡德羅夫聲稱自己人在烏克蘭的馬立波，並PO出照片佐證，遭匿名者打臉烏國全境並無此間石油公司。（圖擷取自推特）

    卡德羅夫聲稱自己人在烏克蘭的馬立波，並PO出照片佐證，遭匿名者打臉烏國全境並無此間石油公司。（圖擷取自推特）

    2022/03/30 14:46

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，「小弟」車臣傀儡總統卡德羅夫（Ramzan Kadyrov）緊跟大哥其後一同出兵侵略，卡德羅夫聲稱目前人在馬立波（Mariupol），並PO出他在加油戰跪地祈禱的照片，沒想到卻被國際駭客組織「匿名者」（Anonymous Operations）發文打臉，表示卡德羅夫根本不在烏克蘭，因為烏克蘭並沒有這間石油公司。

    綜合外媒報導，匿名者近日在推特PO出照片，可以看到照片中卡德羅夫身處某間加油站，雙手放在胸前跪在一張毯子上，除了旁邊的機槍外，附近還有一些安全人員戒備中。

    匿名者表示「卡德羅夫想讓人們以為他在馬立波的第一線戰鬥，他先聲稱人在基輔附近，卻被抓包仍在車臣，現在他改稱人在馬立波，並附上他在加油站禱告的照片佐證，卻沒意識到烏克蘭境內並無那間石油公司。」

    近日有俄羅斯媒體報導，卡德羅夫被俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）任命為中將，並在馬立波會見疑似為第8軍團的總司令莫德維切夫（Andrey Mordvichev），莫德維切夫日前被烏克蘭宣稱已擊殺。

    日前一段影片車臣部隊和「空蕩的建築物」戰鬥影片流出，遭外媒譏諷「車臣總統卡德羅夫（Kadyrov）的TikTok部隊勇敢地和空蕩的建築物戰鬥」。

    自從烏俄戰爭開打後，卡德羅夫除了派兵支援俄羅斯攻打烏克蘭外，還時常在網路上放話，沒想到卻和車臣軍隊在烏克蘭的處境一樣，被打臉打腫了，

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