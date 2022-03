又騙！卡德羅夫稱在馬立波跪地祈禱 遭匿名者發文打臉

2022/03/30 14:46

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭,「小弟」車臣傀儡總統卡德羅夫(Ramzan Kadyrov)緊跟大哥其後一同出兵侵略,卡德羅夫聲稱目前人在馬立波(Mariupol),並PO出他在加油戰跪地祈禱的照片,沒想到卻被國際駭客組織「匿名者」(Anonymous Operations)發文打臉,表示卡德羅夫根本不在烏克蘭,因為烏克蘭並沒有這間石油公司。

綜合外媒報導,匿名者近日在推特PO出照片,可以看到照片中卡德羅夫身處某間加油站,雙手放在胸前跪在一張毯子上,除了旁邊的機槍外,附近還有一些安全人員戒備中。

匿名者表示「卡德羅夫想讓人們以為他在馬立波的第一線戰鬥,他先聲稱人在基輔附近,卻被抓包仍在車臣,現在他改稱人在馬立波,並附上他在加油站禱告的照片佐證,卻沒意識到烏克蘭境內並無那間石油公司。」

近日有俄羅斯媒體報導,卡德羅夫被俄羅斯總統普廷(Vladimir Putin)任命為中將,並在馬立波會見疑似為第8軍團的總司令莫德維切夫(Andrey Mordvichev),莫德維切夫日前被烏克蘭宣稱已擊殺。

日前一段影片車臣部隊和「空蕩的建築物」戰鬥影片流出,遭外媒譏諷「車臣總統卡德羅夫(Kadyrov)的TikTok部隊勇敢地和空蕩的建築物戰鬥」。

自從烏俄戰爭開打後,卡德羅夫除了派兵支援俄羅斯攻打烏克蘭外,還時常在網路上放話,沒想到卻和車臣軍隊在烏克蘭的處境一樣,被打臉打腫了,

The head of Chechnya republic Kadyrov desperately wants people to think he is fighting in #Ukraine. First, he lied about being near #Kyiv when he was seen in Chechnya. Now he says is in Mariupol and posts this picture, not realizing, but there are no Rosneft stations in Ukraine. pic.twitter.com/8HaaePM9Vx