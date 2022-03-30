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    怒嗆俄軍「去你X的」的人就是他！ 烏國蛇島士兵獲頒勳章

    曾以無線電怒噴俄軍「去你X的」的烏克蘭士兵，近日回到家鄉，獲得州長親自頒發勳章。（翻攝自推特）

    曾以無線電怒噴俄軍「去你X的」的烏克蘭士兵，近日回到家鄉，獲得州長親自頒發勳章。（翻攝自推特）

    2022/03/30 13:28

    〔即時新聞／綜合報導〕先前19名駐守在蛇島（Zmiinyi Island）的烏軍，曾怒嗆俄軍「去死吧」，而後遭俘，再被烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以「換囚」模式，順利返回烏克蘭，其中曾以無線電怒噴俄軍「去你X的」的烏克蘭士兵，近日回到家鄉，獲得州長親自頒發勳章。

    綜合外媒報導，烏軍保衛蛇島的19名軍人，曾傳出因拒絕投降，怒嗆俄軍「去死吧」（go f*** yourself）後殉職，但事後證實他們僅被當成戰俘關押；而後澤倫斯基下令，拿11名俄羅斯水手交換這批英勇的士兵，他們才得以返回烏克蘭。

    在這19名軍人中，赫里博夫（Roman Hrybov）曾拿著無線電向俄軍船艦嗆聲「去你X的（Russian warship,go f*ck yourself!），大敵當前仍無所畏懼，至今成為烏克蘭的愛國象徵之一。

    勇敢的赫里博夫近日回到位於烏克蘭中部的家鄉切爾卡瑟（Cherkasy），州長塔布魯特斯（Igor Taburets）親自頒發切爾卡瑟地區功勳獎章給他，向他的勇氣致敬，並表示「他不顧一切地活了下來，他將成為烏克蘭和切爾卡瑟人民的榜樣」。

    切爾卡瑟國家管理局YouTube頻道影片

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