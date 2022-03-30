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    中共3省「一把手」一夜全換人 包括習心腹湖北省委書記應勇

    中共領導人習近平心腹湖北省委書記應勇（圖）卸任。（資料照，歐新社）

    中共領導人習近平心腹湖北省委書記應勇（圖）卸任。（資料照，歐新社）

    2022/03/30 07:21

    〔即時新聞／綜合報導〕就在中共領導人習近平突然白髮現身後，北京在28日下午召開中共中央政治局會議，會中內容除了東航事故默哀之外，官方對內容隻字未提，卻在隔天即發布湖北、青海、寧夏3個省一把手的人事調整案，其中就包括被視為習近平心腹的湖北省委書記應勇卸任。

    綜合媒體報導，中共二十大之前慣例會有一波波人事調整，不過，今年的情況比較特殊，二十大預定討論到習近平可能連任第三屆，而同時，反習聲浪正在海內外上步高漲，又遇中國疫情、經濟嚴重下行、外資急撤…等內外交迫的窘境，形成一個困局。

    中共29日公佈的人事，包括王蒙徽接替應勇出任湖北省委書記，信長星接替王建軍出任青海省委書記，梁言順接替陳潤兒出任寧夏回族自治區黨委書記。而原任的湖北省委書記應勇65歲卸任，之前，他從上海副書記、市長之職被急調升至湖北抗疫，不過才1年多，又遭替換，應勇未來官職，要視習近平在中央掌控度而定。

    據觀察，這份人事令的發佈，受矚目的部分，除了應勇人事外，中共中央反常操作格外受到關注，有關中央政治局會議的實質內容隻字未提，只提到「研究近期有關工作」，有別於以往的操作，卻在隔天發布重要人事，不得不引發各方揣測。

    再連結到習近平在10多天前仍然黑髮光亮，卻在323官方釋出照片中呈現滿頭白髮，328的中央政治局會議召開，也沒有釋出任何照片，甚至連重要人事令都被隱藏，格外引發關注。

    據分析，近日中共政壇的一波人事變動明顯讓中共二十大更為風雲詭譎。

    習近平「一夜白頭」照近日在網絡瘋傳。（圖片截取自網絡）

    習近平「一夜白頭」照近日在網絡瘋傳。（圖片截取自網絡）

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