會談釋出積極信號 澤倫斯基：俄軍仍持續砲轟

澤倫斯基表示，雖然會談釋出積極信號，但俄軍仍在持續砲轟，烏克蘭不能因此失去警覺。（路透）

2022/03/30 06:59

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯29日在土耳其伊斯坦堡舉行第5輪停火談判，俄方宣布將大幅減少對基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）認為，和談釋出積極信號，但這信號並沒有掩蓋俄軍砲火，俄軍仍有很大可能繼續進攻烏克蘭。

綜合外媒報導，澤倫斯基將俄羅斯形容為「仍在尋求毀滅烏克蘭的國家」，並強調烏克蘭人沒有理由相信俄國代表所說的話。澤倫斯基表示，雖然大家看到俄軍聲稱要減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，但烏克蘭不想因此失去警覺，目前情勢並沒有趨緩，俄羅斯仍很有可能對烏克蘭持續發動攻擊，烏克蘭必須維持防禦態勢。

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澤倫斯基表示，他重視俄羅斯代表在不同層級進行談判的報告內容，會談也釋出積極信號，但這些積極的跡象並不能掩蓋俄軍砲火，俄軍還在烏克蘭的領土上，他們繼續砲轟烏克蘭各個城市，馬立波（Mariupol）仍被圍困，火箭砲和空襲都沒有停止。

澤倫斯基重申，若是任何和平協議想要生效，俄軍從烏克蘭撤離是必備條件，烏克蘭的主權及領土完整性不能妥協。澤倫斯基也呼籲全球對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

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