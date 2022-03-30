為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    會談釋出積極信號 澤倫斯基：俄軍仍持續砲轟

    澤倫斯基表示，雖然會談釋出積極信號，但俄軍仍在持續砲轟，烏克蘭不能因此失去警覺。（路透）

    澤倫斯基表示，雖然會談釋出積極信號，但俄軍仍在持續砲轟，烏克蘭不能因此失去警覺。（路透）

    2022/03/30 06:59

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭與俄羅斯29日在土耳其伊斯坦堡舉行第5輪停火談判，俄方宣布將大幅減少對基輔、切爾尼戈夫（Chernihiv）的軍事行動。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）認為，和談釋出積極信號，但這信號並沒有掩蓋俄軍砲火，俄軍仍有很大可能繼續進攻烏克蘭。

    綜合外媒報導，澤倫斯基將俄羅斯形容為「仍在尋求毀滅烏克蘭的國家」，並強調烏克蘭人沒有理由相信俄國代表所說的話。澤倫斯基表示，雖然大家看到俄軍聲稱要減少在基輔及切爾尼戈夫的軍事行動，但烏克蘭不想因此失去警覺，目前情勢並沒有趨緩，俄羅斯仍很有可能對烏克蘭持續發動攻擊，烏克蘭必須維持防禦態勢。

    澤倫斯基表示，他重視俄羅斯代表在不同層級進行談判的報告內容，會談也釋出積極信號，但這些積極的跡象並不能掩蓋俄軍砲火，俄軍還在烏克蘭的領土上，他們繼續砲轟烏克蘭各個城市，馬立波（Mariupol）仍被圍困，火箭砲和空襲都沒有停止。

    澤倫斯基重申，若是任何和平協議想要生效，俄軍從烏克蘭撤離是必備條件，烏克蘭的主權及領土完整性不能妥協。澤倫斯基也呼籲全球對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北約盟軍最高指揮官：美應增歐洲兵力部署 檢討對俄情報誤判
    2022/03/30 05:50

    北約盟軍最高指揮官：美應增歐洲兵力部署 檢討對俄情報誤判
    談判突破 俄允減少烏北兩地攻擊
    2022/03/30 05:30

    談判突破 俄允減少烏北兩地攻擊

    余祥銓靠它甩12公斤 分享完秒斷貨！
    開戰逾月 烏克蘭電信遭遇強大網攻
    2022/03/30 05:30

    開戰逾月 烏克蘭電信遭遇強大網攻
    宛若過街老鼠！ 歐洲多國下令驅逐俄羅斯外交官
    2022/03/30 00:34

    宛若過街老鼠！ 歐洲多國下令驅逐俄羅斯外交官

    夏季空調首選 大金三位一體新標準
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播