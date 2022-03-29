不知中共也「滅佛」？ 塔利班為吸引中國投資銅礦轉性「護佛」

2010年10月12日的照片顯示，阿富汗梅斯艾納克山谷中，一座建於公元1世紀的古老寺廟內有佛像。（美聯社）

2022/03/29 15:37

〔編譯陳成良／綜合報導〕中共強調無神論，文革時期紅衛兵「滅佛」劣跡斑斑可考，北京當局近年來更是加強打壓宗教，無數寺院、道觀、教堂等宗教場所被摧毀，佛像被砸爛。不過同樣以「滅佛」惡名昭彰的阿富汗神學士（Taliban，又譯塔利班）政權近日表示，為了吸引中國投資當地銅礦，願意保留佛教遺址。

據《美聯社》報導，位於阿國首都喀布爾西南方的梅斯艾納克山谷（Mes Aynak valley）擁有世界第2大未開發銅礦床，估計價值近1兆美元。而礦床之上，有一座興建於公元1世紀的佛教寺院遺址。

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當地的保安負責人穆巴利茲（Hakumullah Mubariz）受訪時表示，保護梅斯艾納克銅礦的佛教遺跡，是取得數十億中國投資的關鍵。

《美聯社》援引穆巴利茲的話說，「保護它們對我們和中國人來說非常重要。」

此前，穆巴利茲在周邊山區指揮塔利班作戰部隊，與美國支持的阿富汗部隊作戰。他補充說，在美國支持的政府投降之後，塔利班立即接管控制了這些遺址。

塔利班在2001年摧毀了巴米揚兩座大佛，震驚了國際社會。佛像被塔利班摧毀，他們認為它們是異教徒神像，必須被摧毀。

無獨有偶，中國近年來打壓宗教無所不用其極，除炸毀世界最大銅座佛像、粉碎世界最大摩崖石刻觀音像外，連複印聖經也被扣上「顛覆國家政權罪」。武漢肺炎疫情仍未平息，2020年中國當局更趁著疫情禁止所有寺廟開放之際，再大力開展「滅佛運動」，包含四川、福建、山東等多處寺廟的露天佛像都慘遭拆除。

阿富汗巴米揚大佛有1500年歷史，圖中的西大佛高55公尺，為全球最大的雕刻立佛像。圖為西大佛在1997年與2001年被炸毀後的對照圖。（路透資料照）

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