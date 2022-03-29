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    哈爾科夫與俄交火 烏軍中尉親述交戰情況

    烏克蘭第2大城哈爾科夫日前受到俄羅斯軍隊瘋狂砲擊。圖為哈爾科夫受損情況一景。（歐新社）

    烏克蘭第2大城哈爾科夫日前受到俄羅斯軍隊瘋狂砲擊。圖為哈爾科夫受損情況一景。（歐新社）

    2022/03/29 11:11

    〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭第2大城哈爾科夫日前受到俄羅斯軍隊瘋狂砲擊，烏克蘭軍死守前線抵禦外侮；一名烏克蘭軍官在獲得長官許可後與外媒連線，描述了交戰時的情況。

    根據《NHK》報導，烏克蘭中尉安提波在獲得長官許可後，於28日透過連線接受採訪；安提波隸屬傘兵部隊，在本月9日於哈爾科夫與俄軍交戰，當場目擊並記錄下了俄羅斯無人機發起攻擊的場景，他和同袍進入建物迴避攻擊，爆炸卻在此時發生。

    「很快地，炸彈落在附近，那一瞬間，我見到強烈白光，耳邊只聽見刺耳聲響，爆炸的威力把我彈飛，我因此失去意識；在那之後，我摸了摸手腳確認是否有受傷，當時我的頭部受到撞擊，所以有流血」。安提波表示，他有數名弟兄死在這一波爆炸中。

    針對俄軍動向，安提波表示，俄軍讓基輔淪陷的計畫失敗，現在正為了取得烏南路廊而對馬立波人民進行攻擊，同時也加強了在烏東、南東部的攻勢，而烏克蘭軍隊也在某些戰區取得優勢逼退俄羅斯軍隊，也有地區正由烏克蘭軍隊鎮守，希望在未來1個月內能把戰爭前線固定在烏克蘭東部。

    傳聞俄羅斯軍隊可能動用生化武器，安提波也對此表達憂慮，認為這確實構成實際上的威脅，「有聽說俄軍已經發了防毒面具」。

    至於安提波現況如何？被炸傷的他目前在東部的軍醫院治療，但心繫國家的他表示，俄羅斯軍隊奪走孩子與無辜平民的生命，還破壞學校跟醫院，烏克蘭軍正在與此抗戰，目前背傷仍舊疼痛，但他期望，在自己恢復到能穿防彈背心的程度時就回歸前線。

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