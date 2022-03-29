重演BBC在福島戰爭爭議 南韓媒體曝光烏克蘭國際志願兵駐點

韓國媒體KBS記者透過視訊採訪韓籍志願兵，追蹤他們GPS訊號將其動態做報導，遭外界痛批根本洩密，恐引俄軍空襲。（圖擷自Korea Defense Blog臉書）

2022/03/29 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭近一個月，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）號召有志之士加入反抗行列，據悉已有來自全球約2萬名義勇軍抵達當地準備參戰，多名南韓人響應，前往當地參加，有韓國媒體訪問這些志願兵，並追蹤他們GPS訊號將其動態做報導，遭外界痛批根本洩密。

經常在分享南韓國防新聞的臉書粉專「Korea Defense Blog」，今（29日）貼文疾呼韓國廣播公司（KBS）快下架有關韓籍志願兵在烏克蘭的報導，KBS一名女記者與韓籍志願兵做視訊採訪，在訪問時追蹤他們的實時GPS訊號，韓籍志願兵所在位置就在採訪影片中曝光。

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「Korea Defense Blog」表示，記者這種舉動，無疑對包含韓籍志願兵在內的國際兵團造成潛在危險，恐遭俄羅斯鎖定位置空襲，呼籲KBS快將相關報導下架。

媒體報導造成戰爭洩密風險的例子也曾在英阿福克蘭群島戰爭發生過，當時英軍準備進攻東福克蘭島的鵝綠村（Goose Green），沒想到打開收音機後，赫然聽到英國廣播公司（BBC）以快訊報導，英國精銳傘兵團將奇襲鵝綠村，指揮官瓊斯（Herbert Jones）氣炸，揚言要控告BBC和戰時內閣犯下叛國罪。

當時阿根廷方面也收到BBC的報導，不過阿根廷軍方認為這是障眼法，故意用媒體放風聲來誤導阿根廷的防守部署，遂未加強鵝綠村防守，最後英軍按照原定計畫進攻，以付出18死64傷的代價攻下鵝綠村，英軍指揮官瓊斯也在此次進攻中戰死，阿根廷守軍則55死145傷，並有961人被俘。

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