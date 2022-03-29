為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    暴雪肇禍！美賓州逾40車連環大車禍 已知3死、20多傷搶救中

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

    2022/03/29 07:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入了車禍，起因疑似與當地發生暴風雪有關，目前已傳出有至少3人，且警方表示預估傷亡人數可能會再增加。

    位於賓夕法尼亞州哈里斯堡東北方的81號州際公路於當地時間週一上午約10點半，發生大規模連環車禍事故，由於當地適逢暴風雪，現場情況混亂，有捲入車禍的民眾表示，當時因風雪強烈、能見度極低，因此選擇將車停靠在路邊，不料後方車輛並未減速，而是與前方車輛追撞，其他更後方車輛也陸續捲入連環車禍中。

    據指現場情況非常混亂，除了有車輛互相撞擊，也有車輛撞上高速公路標誌，有些車輛則是冒煙或是起火，甚至還有車輛發出爆炸聲響，據指有3輛載運貨物的卡車及一些小型車起火，駕駛只能下車遠離該處，等候救援抵達。

    根據CNN、紐約時報及CBS等外媒消息指出，捲入追撞的車輛大約有40輛至60輛，目前傳出有至少3人死亡，並有大約20人被送往醫院接受治療，雖然詳情仍有待確認，但斯古吉爾郡（Schuylkill County）驗屍官莫伊蘭（David J. Moylan）指出，由於現場有車輛起火，加上搜索還在進行，預估死亡人數可能會再增加。

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（路透）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（路透）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（路透）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（路透）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

    美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    轟！彰市大貨車連環追撞10車 現場一片混亂
    2022/03/23 19:09

    轟！彰市大貨車連環追撞10車 現場一片混亂
    阿兵哥疲勞駕駛？國3關西段6車連環撞 路過護理師CPR救少女
    2022/03/12 18:46

    阿兵哥疲勞駕駛？國3關西段6車連環撞 路過護理師CPR救少女

    三菱電機：超靜音空調 整合高效電漿淨化
    北市環東最貴車禍！馬丁、麥拉倫、賓士連環撞 新車總價「破3千萬」
    2022/03/06 12:51

    北市環東最貴車禍！馬丁、麥拉倫、賓士連環撞 新車總價「破3千萬」
    LEXUS連撞4車！瑪莎拉蒂停路邊遭慘撞車頭尾都變形 車主欲哭無淚
    2022/02/24 10:42

    LEXUS連撞4車！瑪莎拉蒂停路邊遭慘撞車頭尾都變形 車主欲哭無淚

    一樓庭院宅正夯 立馬跟上
    美賓州大雪釀66車連環撞 2死多人受傷
    2020/12/18 11:18

    美賓州大雪釀66車連環撞 2死多人受傷
    國道上突切車道 後車閃不及3車追撞
    2018/06/05 10:27

    國道上突切車道 後車閃不及3車追撞
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播