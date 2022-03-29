暴雪肇禍！美賓州逾40車連環大車禍 已知3死、20多傷搶救中

美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

2022/03/29 07:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入了車禍，起因疑似與當地發生暴風雪有關，目前已傳出有至少3人，且警方表示預估傷亡人數可能會再增加。

位於賓夕法尼亞州哈里斯堡東北方的81號州際公路於當地時間週一上午約10點半，發生大規模連環車禍事故，由於當地適逢暴風雪，現場情況混亂，有捲入車禍的民眾表示，當時因風雪強烈、能見度極低，因此選擇將車停靠在路邊，不料後方車輛並未減速，而是與前方車輛追撞，其他更後方車輛也陸續捲入連環車禍中。

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據指現場情況非常混亂，除了有車輛互相撞擊，也有車輛撞上高速公路標誌，有些車輛則是冒煙或是起火，甚至還有車輛發出爆炸聲響，據指有3輛載運貨物的卡車及一些小型車起火，駕駛只能下車遠離該處，等候救援抵達。

根據CNN、紐約時報及CBS等外媒消息指出，捲入追撞的車輛大約有40輛至60輛，目前傳出有至少3人死亡，並有大約20人被送往醫院接受治療，雖然詳情仍有待確認，但斯古吉爾郡（Schuylkill County）驗屍官莫伊蘭（David J. Moylan）指出，由於現場有車輛起火，加上搜索還在進行，預估死亡人數可能會再增加。

美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（路透）

美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（路透）

美國賓夕法尼亞州於當地時間28日驚傳大規模連環車禍，據指大約有40到60輛汽車捲入車禍，目前已傳出有至少3人死亡，確切傷亡仍待確認。（美聯社）

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