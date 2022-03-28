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    墨西哥爆大規摸槍擊！ 武裝團體瘋狂掃射 至少19人當場慘死！

    墨西哥南部城市錫納佩誇羅市27日晚間爆發大規模槍擊事件。（圖翻攝自推特）

    墨西哥南部城市錫納佩誇羅市27日晚間爆發大規模槍擊事件。（圖翻攝自推特）

    2022/03/28 17:26

    〔即時新聞／綜合報導〕北美洲國家墨西哥南部地區當地時間27日晚間爆發大規模槍擊事件，已知至少19人身亡、5人受傷。

    綜合外媒報導，事發於該國南部米卻肯州（Michoacán）錫納佩誇羅市（Zinapécuaro），據悉案發現場在事發前正舉辦違法鬥雞比賽，之後有持槍團體闖入，不由分說就對著眾人掃射。

    警方指出，當地時間晚間10點30分（台灣時間28日下午12點30分）獲報，趕到現場時發現16男、3女當場身亡，另有5人送醫搶救。目前全案還在調查中，不過有消息指出，犯案團體驅車逃往該州首府莫雷利亞（Morelia）。

    米卻肯州公安部長表示，此次槍擊事件震驚當地社會，除了警方，他們還出動陸軍和國民警衛隊協助，希望能盡早抓到兇殘歹徒。

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