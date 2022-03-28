墨西哥爆大規摸槍擊！ 武裝團體瘋狂掃射 至少19人當場慘死！

墨西哥南部城市錫納佩誇羅市27日晚間爆發大規模槍擊事件。（圖翻攝自推特）

2022/03/28 17:26

〔即時新聞／綜合報導〕北美洲國家墨西哥南部地區當地時間27日晚間爆發大規模槍擊事件，已知至少19人身亡、5人受傷。

綜合外媒報導，事發於該國南部米卻肯州（Michoacán）錫納佩誇羅市（Zinapécuaro），據悉案發現場在事發前正舉辦違法鬥雞比賽，之後有持槍團體闖入，不由分說就對著眾人掃射。

請繼續往下閱讀...

警方指出，當地時間晚間10點30分（台灣時間28日下午12點30分）獲報，趕到現場時發現16男、3女當場身亡，另有5人送醫搶救。目前全案還在調查中，不過有消息指出，犯案團體驅車逃往該州首府莫雷利亞（Morelia）。

米卻肯州公安部長表示，此次槍擊事件震驚當地社會，除了警方，他們還出動陸軍和國民警衛隊協助，希望能盡早抓到兇殘歹徒。

Fue un comando armado el que ejecutó a los asistentes a un palenque clandestino en Las Tinajas, Zinapécuaro. Veinte muertes y varios lesionados. No se trató de una balacera entre los asistentes, sino de una ejecución. pic.twitter.com/m7EMnvnvbU — Jaime López Martínez （@jaimelopezmtz） March 28, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法