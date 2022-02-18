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    設局爆南港槍戰！竹聯幫組頭抓到了 警起出4槍驚見「小烏茲」

    陳姓組頭12日凌晨疑設局約債務人黃男及債主范男碰面，意外讓范男遭黃男轟了12槍，警方16日持票拘捕陳男，起獲4把手槍及33發子彈。（記者闕敬倫翻攝）

    陳姓組頭12日凌晨疑設局約債務人黃男及債主范男碰面，意外讓范男遭黃男轟了12槍，警方16日持票拘捕陳男，起獲4把手槍及33發子彈。（記者闕敬倫翻攝）

    2022/02/18 23:51

    〔記者闕敬倫／台北報導〕有竹聯幫背景的20歲陳姓組頭以經營地下運彩為業，日前遭賭客黃男倒欠20萬元，還被范姓友人催討上萬元酒錢。12日凌晨，他疑設局約黃男及范男碰面，意外擦槍走火，范男開車到台北市南港展覽館，慘遭黃男轟12槍。警方16日持票到陳男藏匿處，起獲4把手槍及33發子彈，警訊後依違反槍砲刀彈管制條例送辦。

    12日凌晨4點左右，范男應陳男要求到南港經貿園區碰面，抵達時卻沒看到陳男，開車在南港路一段及經貿一路口繞行，突有輛車加速尾隨，朝他狂轟12槍，2車爆發飛車槍戰。范男及車上友人命大逃離，立即到南港警分局報案。

    警方當天上午鎖定車牌，下午逮獲涉嫌開槍的22歲黃男、吳男及21歲陳男，在3人藏身處查扣2把作案用改造手槍。

    南港警分局偵查隊擴大追查，發現陳男是竹聯幫仁堂明仁會成員，平時經營線上博奕，竹聯幫東堂東旭會成員黃男日前欠他20萬元賭債，卻神隱不還；而擔任酒店經紀的范男近日也聯絡他，想追討去年沒還的3萬元酒錢，陳男索性將債務人和債主一齊約在南港展覽館。

    被追討賭債的黃男當天疑誤認范男是陳男，驅車尾行連開12槍，所幸僅車輛中彈，范男及同行友人均未受傷。黃男等3人犯後到台北市大安區藏匿，當天下午就被逮捕，訊後依殺人未遂及違反槍彈刀械彈藥管制條例移送士林地檢署。

    南港警方多日溯源、蒐證，鎖定幕後設局的陳男，發現他事發當下在旁目睹一切，還一度打電話提醒范男「小心一點」，豈料與黃男同行的吳男帶槍到場，還當場對車狂轟，陳男發現事態嚴重，急忙跑到新北市汐止區一處民宅避風頭。

    警方16日晚間到陳男藏匿處逮人，在屋內查獲4把改造手槍以及33子彈，其中一把還是號稱「小烏茲」的Zoraki 925手槍。

    陳男辯稱，槍彈是大哥生前寄放，但警方不予採信，訊後將他依違反槍砲刀械彈藥管制條例移送士林地檢，士林法院17日深夜已裁定羈押禁見。

    警方到陳男藏匿處逮人，在屋內查獲4把改造手槍以及33子彈，其中一把還是號稱「小烏茲」的Zoraki 925手槍。（記者闕敬倫翻攝）

    警方到陳男藏匿處逮人，在屋內查獲4把改造手槍以及33子彈，其中一把還是號稱「小烏茲」的Zoraki 925手槍。（記者闕敬倫翻攝）

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