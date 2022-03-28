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    阿富汗3主要語言新聞遭禁！ BBC籲神學士取消此政策

    英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）國際部外語新聞總監卡法拉（見圖）昨（27）日發出一份聲明表示，神學士禁止《BBC》用阿富汗的三個主要語言播放電視新聞。（法新社）

    英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）國際部外語新聞總監卡法拉（見圖）昨（27）日發出一份聲明表示，神學士禁止《BBC》用阿富汗的三個主要語言播放電視新聞。（法新社）

    2022/03/28 18:03

    〔即時新聞／綜合報導〕神學士（Taliban，又譯塔利班）去年8月攻下阿富汗掌權至今實施多種影響言論自由的措施來管理當地，日前又傳出神學士禁止《BBC》用阿富汗的三個主要語言播放電視新聞。

    綜合外媒報導，自從神學士於去年8月接管阿富汗後，許多權利團體和記者都對阿富汗的言論自由感到擔憂，而神學士近日又有新動作，英國廣播公司世界新聞頻道（BBC World News）國際部外語新聞總監卡法拉（Tarik Kafala）昨（27）日發出一份聲明表示，「神學士命令我們的電視合作夥伴從頻道中移除國際廣播公司後，《BBC》以普什圖語（Pashto）、波斯語（Persian）和烏茲別克語（Uzbek）所播出的電視新聞已經從阿富汗頻道移除」。

    卡法拉呼籲神學士取消此一政策，他指出：「當阿富汗人正面臨不確定性和動盪時，這樣的發展令人擔憂。」他補充，每週觀看《BBC》頻道的阿富汗人超過600多萬人，

    聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）在推特上指出，這是「另一個讓人不寒而慄的發展，另一種針對阿富汗人民的鎮壓」。

    對此，神學士方面沒有回應。

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