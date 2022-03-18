播報神學士「這政策」也不行？ 阿富汗3名電視台人員遭逮捕

神學士（Taliban，另譯塔利班）的情報人員昨晚逮捕當地媒體《Tolo TV》的3名工作人員。（美聯社）

2022/03/18 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕神學士（Taliban，另譯塔利班）的情報人員昨（17）晚逮捕當地媒體《Tolo TV》的3名工作人員，理由為該電視台播報神學士禁止外國電視劇在阿富汗播出一事。神學士此舉也引來國際社會的撻伐。

據《美聯社》報導，神學士情報總局（GDI）昨晚8點將《Tolo News》的負責人、電視台法律顧問和節目主持人逮捕；擁有《Tolo TV》的阿富汗私人媒體公司莫比集團（Moby Group）表示，3名員工被拘留的原因為「電視台發布了神學士禁止外國電視劇的新聞」，此政策是神學士為了宣傳美德和預防犯罪所做出的決定。

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據報導，被捕的《Tolo News》負責人賽白（Khpalwak Sapai）表示，阿富汗的新統治者顯然不喜歡他們播出關於「神學士禁止外國電視劇在當地電視台播出」一事。

賽白指出，他和電視台的法律顧問克利基（Nafay Khaleeq）在被逮捕後數小時內獲釋，但電視台的主持人阿曼（Bahram Aman）今（18）日仍被關押。

報導指出，此逮捕行動引來國際間的抗議，總部位於美國紐約的保護記者委員會（CPJ）要求神學士停止騷擾、威脅、逮捕和恐嚇當地記者自由表達，並要求「立即釋放被逮捕的3名工作人員」；聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）也同樣敦促神學士「是時候停止封殺和禁止了，是時候與阿富汗媒體界建設性的對話」。

去年12月無國界記者組織和阿富汗獨立記者協會發現，神學士接管阿富汗後，阿富汗原先的543家媒體中，有231家已經關閉，這些媒體因缺乏資金或記者離開阿富汗而關閉。

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