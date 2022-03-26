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    菲律賓塔爾火山噴出1.5公里高煙柱 1千多人撤離

    距離菲律賓首都馬尼拉不遠的火山塔爾（Taal）今（26）日噴出1.5公里高的煙柱。（法新社）

    距離菲律賓首都馬尼拉不遠的火山塔爾（Taal）今（26）日噴出1.5公里高的煙柱。（法新社）

    2022/03/26 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕距離菲律賓首都馬尼拉不遠的火山塔爾（Taal）今（26）日噴出1.5公里高的煙柱，當地政府將火山警報級別提高，同時疏散了超過1000多位居民。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）指出，「此一現象代表有岩漿侵入主火山口，可能進一步造成火山噴發。」

    據《路透》報導，馬尼拉市中心以南70公里的塔爾火山是世界上最小的活火山之一，此火山今日噴出高約1.5公里的煙柱，當地政府立即將火山警報提高到3級，災難機構表示，當局疏散了住在火山附近的1100多位居民，撤離者包括當地的漁民。

    菲律賓火山暨地震研究所所長索里頓（Renato Solidum）解釋，「在火山口淺層部分的岩漿與水相互作用，導致被稱為『蒸氣岩漿（phreatomagmatic）』的火山活動發生」。不過他補充，這次的火山活動不像2020年1月那次一樣具爆炸性，火山灰這次可能僅會落在附近的社區。

    據報導，2020年1月塔爾火山噴發出高達15公里的火山灰和蒸氣柱，迫使10萬多人撤離，有幾十個航班因此取消，火山灰還影響到馬尼拉等地。

    災難機構表示，當局疏散了住在火山附近的1100多位居民，包括當地的漁民。（法新社）

    災難機構表示，當局疏散了住在火山附近的1100多位居民，包括當地的漁民。（法新社）

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