謠言終結站》網傳「東加火山爆發」影片 查核：是動畫特效！

網傳影片被指稱是東加火山爆發影片，實際上是1名烏克蘭動畫師所製作的動畫特效片。（擷取自Instagram@aleksey__n）

2022/02/21 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕近日網路上流傳1段影片，稱是「東加火山爆發影片」，但經查證，該影片事實上是1名烏克蘭動畫師所製作的動畫特效片，並非東加海底火山爆發事件的實際畫面。

台灣事實查核中心指出，上月以來在社群媒體與通訊軟體上流傳1段影片，內容為1艘遊艇前方的火山突然噴發，被指稱是「東加火山爆發影片」。但仔細看，影片下方有著大大的「@ALEKSEY PATREV」浮水印。

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查核中心查找後發現，這部影片來自Instagram帳號「aleksey__n」，其IG自我介紹表明是「aleksey patrev」，並指出自己是1名動畫師。查核中心也在動畫網站「ArtStation」找到他的作品頁面，裡頭說明他是來自烏克蘭的動畫師。

經檢索其IG帳號，可以發現他早在去年11月29日就發布與網傳影片相同的影片，IG貼文標註了「3D」、「animation」（動畫）等關鍵字，而在該帳號的限時動態裡，也可找到這部動畫片的製作過程。

依據查核中心查證結果，網傳影片事實上是1名烏克蘭動畫師所製作的火山爆發動畫特效影片，並非東加海底火山爆發事件的實際畫面。

網傳訊息誤指該影片為東加火山爆發影片。（擷取自台灣事實查核中心網頁）

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