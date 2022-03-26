軍火來了！德1500枚「箭式飛彈」、「MG3通用機槍」抵烏

烏國政府官員的說法指出，一批包含1500枚「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈及100支MG3通用機槍，已從德國運抵烏克蘭。（圖擷取自維基百科）

2022/03/26 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第31天，德國先前打破「二戰後」不向「衝突地區」運送武器的傳統政策，宣布軍援烏克蘭的蘇聯制「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈與MG3通用機槍（MG 3 machine gun），稍早皆已運抵烏國。

據英媒《BBC》報導，《德新社》（Deutsche Presse-Agentur）引述烏國政府官員的說法指出，一批包含1500枚「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈及100支MG3通用機槍，已從德國運抵烏克蘭。

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德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）23日曾指出：「由於交付（期程）有所延遲，將進一步提供箭式飛彈，運往烏克蘭。」

報導指出，有鑑於俄國發動的「侵烏戰爭」，讓德國打破了「二戰後」不向「衝突地區」運送武器的歷史政策。

貝爾伯克補充：「在這種情況下，身為最大武器供應商的其中一員，此稱號並不讓我們感到自豪，但我們必須（提供武器）幫助烏克蘭。」

報導指出，箭式飛彈一直在前東德共產黨的軍備庫中。

箭式飛彈性能諸元：

類型：人員攜行式防空飛彈

原產地：蘇聯

研發者：科洛姆納機械設計局

重量：16公斤（全系統）、10.3公斤（彈體）

長度：1,470公釐

發射模式：單發

作戰範圍：4,100公尺

飛行高度：2,300公尺

速度：每秒410至470公尺

資料來源：外媒、維基百科

⚡️A shipment of 1,500 “Strela” anti-aircraft missiles and 100 MG3 machine guns from Germany arrived in Ukraine on March 25, according to the German Press Agency, citing the Ukrainian government. — The Kyiv Independent （@KyivIndependent） March 26, 2022

MG3通用機槍。（圖擷取自@TheDeadDistrict推特）

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