軍火來了！德1500枚「箭式飛彈」、「MG3通用機槍」抵烏

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第31天,德國先前打破「二戰後」不向「衝突地區」運送武器的傳統政策,宣布軍援烏克蘭的蘇聯制「箭式」(Strela)攜行式防空飛彈與MG3通用機槍(MG 3 machine gun),稍早皆已運抵烏國。

據英媒《BBC》報導,《德新社》(Deutsche Presse-Agentur)引述烏國政府官員的說法指出,一批包含1500枚「箭式」(Strela)攜行式防空飛彈及100支MG3通用機槍,已從德國運抵烏克蘭。

德國外交部長貝爾伯克(Annalena Baerbock)23日曾指出:「由於交付(期程)有所延遲,將進一步提供箭式飛彈,運往烏克蘭。」

報導指出,有鑑於俄國發動的「侵烏戰爭」,讓德國打破了「二戰後」不向「衝突地區」運送武器的歷史政策。

貝爾伯克補充:「在這種情況下,身為最大武器供應商的其中一員,此稱號並不讓我們感到自豪,但我們必須(提供武器)幫助烏克蘭。」

報導指出,箭式飛彈一直在前東德共產黨的軍備庫中。

箭式飛彈性能諸元:

類型:人員攜行式防空飛彈

原產地:蘇聯

研發者:科洛姆納機械設計局

重量:16公斤(全系統)、10.3公斤(彈體)

長度:1,470公釐

發射模式:單發

作戰範圍:4,100公尺

飛行高度:2,300公尺

速度:每秒410至470公尺

資料來源:外媒、維基百科

