為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    軍火來了！德1500枚「箭式飛彈」、「MG3通用機槍」抵烏

    烏國政府官員的說法指出，一批包含1500枚「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈及100支MG3通用機槍，已從德國運抵烏克蘭。（圖擷取自維基百科）

    烏國政府官員的說法指出，一批包含1500枚「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈及100支MG3通用機槍，已從德國運抵烏克蘭。（圖擷取自維基百科）

    2022/03/26 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭邁入第31天，德國先前打破「二戰後」不向「衝突地區」運送武器的傳統政策，宣布軍援烏克蘭的蘇聯制「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈與MG3通用機槍（MG 3 machine gun），稍早皆已運抵烏國。

    據英媒《BBC》報導，《德新社》（Deutsche Presse-Agentur）引述烏國政府官員的說法指出，一批包含1500枚「箭式」（Strela）攜行式防空飛彈及100支MG3通用機槍，已從德國運抵烏克蘭。

    德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）23日曾指出：「由於交付（期程）有所延遲，將進一步提供箭式飛彈，運往烏克蘭。」

    報導指出，有鑑於俄國發動的「侵烏戰爭」，讓德國打破了「二戰後」不向「衝突地區」運送武器的歷史政策。

    貝爾伯克補充：「在這種情況下，身為最大武器供應商的其中一員，此稱號並不讓我們感到自豪，但我們必須（提供武器）幫助烏克蘭。」

    報導指出，箭式飛彈一直在前東德共產黨的軍備庫中。

    箭式飛彈性能諸元：

    類型：人員攜行式防空飛彈

    原產地：蘇聯

    研發者：科洛姆納機械設計局

    重量：16公斤（全系統）、10.3公斤（彈體）

    長度：1,470公釐

    發射模式：單發

    作戰範圍：4,100公尺

    飛行高度：2,300公尺

    速度：每秒410至470公尺

    資料來源：外媒、維基百科

    MG3通用機槍。（圖擷取自@TheDeadDistrict推特）

    MG3通用機槍。（圖擷取自@TheDeadDistrict推特）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    基輔持續遭俄軍砲擊 購物中心被摧毀至少8死
    2022/03/21 18:37

    基輔持續遭俄軍砲擊 購物中心被摧毀至少8死
    美國防高官：俄軍侵烏至今已發射逾1080枚飛彈
    2022/03/19 12:11

    美國防高官：俄軍侵烏至今已發射逾1080枚飛彈

    與綠海學區為鄰 這案誠意十足
    軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器
    2022/03/12 21:50

    軍援還會更多！ 英國皇家空軍交付烏國3615件反裝甲武器
    日前才入侵日本領空 俄羅斯宣布將在日俄爭議領土進行軍演
    2022/03/11 20:40

    日前才入侵日本領空 俄羅斯宣布將在日俄爭議領土進行軍演

    郭婷筠從小胖到大！為婚禮甩17公斤
    俄軍再空襲！ 澤倫斯基：文尼察國際機場被完全摧毀
    2022/03/06 21:29

    俄軍再空襲！ 澤倫斯基：文尼察國際機場被完全摧毀
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播