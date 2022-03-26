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    入侵烏克蘭滿1個月 1張圖完全看懂俄羅斯佔領地區！

    俄羅斯2月24日大舉揮兵烏克蘭，至今已滿1個月，外媒為此特別製作了俄軍目前佔領地區的圖片。（法新社）

    俄羅斯2月24日大舉揮兵烏克蘭，至今已滿1個月，外媒為此特別製作了俄軍目前佔領地區的圖片。（法新社）

    2022/03/26 11:12

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯2月24日大舉揮兵烏克蘭，原本以為能夠閃電戰迅速拿下，孰料卻在烏國軍民激烈反抗下陷入戰爭泥淖，外媒為此特別製作了俄軍目前佔領地區的圖片，顯示出俄國入侵1個月後的進展。

    從《法新社》的圖片中，可以看到截至格林威治標準時間24日晚間8時（台灣時間25日凌晨4時）的俄烏戰況，在北部戰線方面，俄軍雖然拿下烏克蘭首都基輔以北的車諾比地區，但尚未佔領烏北大城切爾尼戈夫（Chernihiv），使得北方空了一大塊出來，並且在烏軍反攻下呈現退後跡象。

    在東北戰線方面，蘇梅（Sumy）、哈爾可夫（Kharkiv）、伊久姆（Izium）等大城仍在持續鏖戰中，俄羅斯至今仍然無法順利拿下，至於烏東戰線，主要仍保持2月24日入侵前親俄勢力所占據的地方，亦即盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）。

    不過，俄軍在烏南戰線頗有進展，不僅拿下赫爾松（Kherson）和別爾江斯克（Berdiansk），還持續圍攻烏國東南的馬立波（Mariupol），試圖打通克里米亞半島和烏東地區的陸路走廊，同時進逼敖德薩（Odessa）的戰略前哨尼古拉耶夫（Mykolaiv），一旦烏國失去敖德薩就等於丟失所有海上港口。

    《CNN》報導，截至烏克蘭當地時間25日晚間8時（台灣時間26日凌晨2時），當地局勢又產生了些微變化，首先是烏軍重新占領基輔東郊的城鎮和防禦陣地，但俄國也聲稱擊毀了基輔附近現存的最大燃料庫。

    另外，俄羅斯宣稱自入侵行動以來俄軍共有1351人陣亡、3825人受傷，但烏克蘭方面認為俄國已陣亡超過1.6萬名士兵，其他第3方統計分別為北約估計俄軍約7000至1.5萬人喪生，美國官員則推估為7000人至1.4萬人。

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