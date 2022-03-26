首次換囚成功！烏官方：19名怒噴「去死吧」蛇島英勇守軍獲釋

烏克蘭最高拉達（議會）稍早在推特發文指出，透過「換囚」的模式，救回了19名先前曾怒嗆軍「去死吧」、駐守在蛇島（Zmiinyi Island）的烏軍。（圖擷取自@ua_parliament推特）

2022/03/26 10:30

〔即時新聞／綜合報導〕好消息！俄羅斯進犯烏克蘭第31天，稍早烏國官方透過社群平台宣布，在總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的命令下，首次將11名從沉船中救出的俄軍，透過「換囚」的模式，救回了19名先前曾怒嗆俄軍「去死吧」、駐守在蛇島（Zmiinyi Island）的烏軍。

《每日郵報》報導，烏克蘭保衛蛇島的19名駐軍，先前傳出因拒絕投降，怒嗆俄軍「去死吧」（go f*** yourself）後殉職，但事後證實他們並沒有喪命，而是遭俄軍當成戰俘關押。

請繼續往下閱讀...

稍早，烏克蘭最高拉達（議會）在推特發文指出：「首次在總統澤倫斯基的命令下交換戰俘，今（25日），我們從敖德薩（Odesa）附近一艘沉船中救出的11名俄羅斯水手，換回了19名烏克蘭水手（傳說中「俄羅斯軍艦去死吧」的作者）。」

烏克蘭最高拉達補充：「我們的水手將搭乘『藍寶石號』（Sapphire）救難船返回家園，該船曾在試圖從蛇島上撤離烏軍時，遭俄國占領者奪走，而據雙邊所簽訂的交換條款，藍寶石號也將返回烏國，隨後轉送至土耳其的港口。」

⚡️ The first exchange of war hostages occurred on President @ZelenskyyUa's order. Additionally, today, #Ukraine exchanged 11 Russian sailors we rescued from a sunken ship near #Odesa to 19 Ukrainian sailors （authors of the legendary phrase "Russian warship go f*** yourself"）

???? pic.twitter.com/HavGsHeaF9 — Verkhovna Rada of Ukraine - Ukrainian Parliament （@ua_parliament） March 24, 2022

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法