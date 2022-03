首次換囚成功！烏官方：19名怒噴「去死吧」蛇島英勇守軍獲釋

2022/03/26 10:30

〔即時新聞/綜合報導〕好消息!俄羅斯進犯烏克蘭第31天,稍早烏國官方透過社群平台宣布,在總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)的命令下,首次將11名從沉船中救出的俄軍,透過「換囚」的模式,救回了19名先前曾怒嗆俄軍「去死吧」、駐守在蛇島(Zmiinyi Island)的烏軍。

《每日郵報》報導,烏克蘭保衛蛇島的19名駐軍,先前傳出因拒絕投降,怒嗆俄軍「去死吧」(go f*** yourself)後殉職,但事後證實他們並沒有喪命,而是遭俄軍當成戰俘關押。

稍早,烏克蘭最高拉達(議會)在推特發文指出:「首次在總統澤倫斯基的命令下交換戰俘,今(25日),我們從敖德薩(Odesa)附近一艘沉船中救出的11名俄羅斯水手,換回了19名烏克蘭水手(傳說中「俄羅斯軍艦去死吧」的作者)。」

烏克蘭最高拉達補充:「我們的水手將搭乘『藍寶石號』(Sapphire)救難船返回家園,該船曾在試圖從蛇島上撤離烏軍時,遭俄國占領者奪走,而據雙邊所簽訂的交換條款,藍寶石號也將返回烏國,隨後轉送至土耳其的港口。」

⚡️ The first exchange of war hostages occurred on President @ZelenskyyUa's order. Additionally, today, #Ukraine exchanged 11 Russian sailors we rescued from a sunken ship near #Odesa to 19 Ukrainian sailors (authors of the legendary phrase "Russian warship go f*** yourself")

???? pic.twitter.com/HavGsHeaF9