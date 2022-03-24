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    俄國侵略烏克蘭 專家：普廷強化權力 卻削弱國力

    分析家指出，隨著普廷決定入侵烏克蘭，他已犯下政治生涯最大的錯誤，將削弱俄國好幾年。 （美聯社）

    分析家指出，隨著普廷決定入侵烏克蘭，他已犯下政治生涯最大的錯誤，將削弱俄國好幾年。 （美聯社）

    2022/03/24 22:46

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據CNBC報導，俄羅斯總統普廷掌權逾20年，期間他精心策畫把自己塑造成強人領袖的形象，為俄國的利益而戰，把俄國恢復成地緣政治和經濟強權。但分析家指出，隨著普廷決定入侵烏克蘭，他已犯下政治生涯最大的錯誤，將削弱俄國好幾年。

    前美國駐北約（NATO）大使沃克爾（Kurt Volker）：「他目前所做的每件事都損害了俄國名聲，但也強化了他的權力，因此他只是繼續前進。但如今他已戲劇性地在每個層面削弱俄國，我無法想像普廷在其政治生涯中所做的任何事情都可以與之比較。」

    全球領袖週四（24日）在歐洲集會，討論烏俄戰爭，以及如何協助烏克蘭從俄國的殺戮中存活，包括NATO將在布魯塞爾舉行峰會，與會者包括歐盟各國領袖和7大工業國家（G7）領袖。

    北約預料將承諾在其東側大規模增加駐軍，並對烏克蘭提供更多武器和人道援助，但該軍事聯盟仍不願進一步助烏克蘭對抗俄國，擔憂會與這個核武強權發生直接衝突。

    北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg） 表示，普廷犯了大錯，不該發動戰爭，反對1個主權獨立國家，「他低估烏克蘭人民的力量，低估烏克蘭人民和武裝部隊的勇敢，北約計畫加強支持烏克蘭，在東歐的部署將允許北約對任何危及我們安全的威脅、挑戰做出回應」。

    普廷的密切觀察家指出，越來越多跡象顯示，俄國對軍事行動感到絕望，並質疑普廷要做到什麼地步，才能達到他的目標。

    華府智庫「德國馬歇爾基金會」副總裁雷瑟（Ian Lesser）表示：「俄國的意圖存在很大的謎團，他們能走多遠？他們認為勝利是什麼？」

    雷瑟指出：「有各式各樣可能性，從完全佔領烏克蘭，但我和多數觀察家認為不可能；到控制一些烏克蘭重要的政治中心，包括基輔和奧德薩；或者他們有考慮到更大的領土策略。」

    雷瑟說，在這種情況下，俄國將持續面不斷出現的叛亂，這意味了俄國將擔負持續的人道成本，這存在著極大的困境。

    「德國馬歇爾基金會」華沙辦公室主任巴拉諾斯基（Michal Baranowski）表示：「普廷實在太超過了，我們可能看到我們認為的俄國的終結，但如果普廷逃過一劫，我想我們就可能處在新冷戰的開端。」

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