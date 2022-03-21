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    俄被俘士兵記者會痛哭！怒批普廷「騙子」、籲民眾上街抗議

    6名俄羅斯士兵日前遭烏克蘭俘虜，在記者會上公開道歉，痛批普廷「騙子」，呼籲俄羅斯人民走上街頭抗議，反抗普廷。（擷取自YOUTUBE）

    6名俄羅斯士兵日前遭烏克蘭俘虜，在記者會上公開道歉，痛批普廷「騙子」，呼籲俄羅斯人民走上街頭抗議，反抗普廷。（擷取自YOUTUBE）

    2022/03/21 20:54

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭進入第26天，戰火持續延燒，造成大量平民、軍隊傷亡，6名俄羅斯士兵日前遭烏克蘭俘虜，在記者會上痛哭流涕、公開道歉，還痛批普廷「騙子」，呼籲俄羅斯人民走上街頭抗議，反抗普廷。

    根據《烏克蘭文傳電訊社》報導，駐紮在俄羅斯卡拉恰伊-切爾克斯共和國的第34軍獨立山地摩托化步兵旅的茲尼亞克（Alexei Zheleznyak）表示，「普廷在沒有宣戰的狀況下轟炸平民、醫院，以及都市，但烏克蘭人民即使沒有武器，也勇於挺身而出，團結對抗俄羅斯。無論普廷派出多少軍隊，都無法佔領烏克蘭，他不只欺騙了我們，還欺騙了整個俄羅斯，把我們變成法西斯分子。」

    第34軍獨立機動步槍旅的穆格薩德（Mustafaev Mugsad）在鏡頭前道歉，「如果我沒有親眼目睹烏克蘭人民於地下室受困、如何死去，我就不會這麼說，全世界將永遠記得我們的入侵行為，俄羅斯士兵是時候拿下有色眼鏡，看看烏克蘭正遭遇些什麼。我為俄軍破壞了烏克蘭人民的和平，以及帶來悲痛，在此道歉。」

    第126獨立海岸防衛旅信號員魯登科（Igor Rudenko）向同胞喊話，「投降是最正確的決定。我知道俄羅斯軍隊已經徹底失敗了，只會繼續被烏克蘭軍隊打敗，假如我方有人能夠倖存，不要重蹈覆轍，把軍隊帶走吧，因為普廷不需要我們，他甚至在戰場挖坑，把戰死同胞隨意丟棄。」

    第126獨立海岸防衛旅汽車部指揮官福門科（Alexander Fomenko）也呼籲，「我希望俄羅斯民眾都能上街。不要害怕我們的政府。他們不會踐踏人群。他們也許會拘留1、2萬人，但你們的人數更多，足夠阻止這場混亂，不要再讓和平的人在這裡受苦。」，不過，克里姆林宮尚未對此做出回應。

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