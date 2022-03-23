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    破6萬人連署 籲瑞士把普廷「情婦」踢出去

    連署網站Change.org近日出現一則連署，呼籲瑞士驅逐普廷的「情婦」、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva），目前已有破6萬人連署支持。（路透、法新社；本報合成）

    連署網站Change.org近日出現一則連署，呼籲瑞士驅逐普廷的「情婦」、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva），目前已有破6萬人連署支持。（路透、法新社；本報合成）

    2022/03/23 21:56

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯侵略烏克蘭引發國際公憤，連署網站Change.org近日出現一則連署，呼籲瑞士驅逐普廷的「情婦」、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva），目前已有破6萬人連署支持。

    綜合外媒報導，俄羅斯侵略烏克蘭近一個月，知名連署平台Change.org近日有一群自稱為俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭公民發起連署，要求瑞士政府立刻將普廷情婦、奧運韻律體操金牌得主卡巴耶娃和其4名子女驅逐出境。

    該連署訴求以德、法、英文三種語言寫成，內容指出，卡巴耶娃為了逃避國際對俄制裁，藏身瑞士。發起團體呼籲史上首次打破中立國身分的瑞士政府，立刻將卡巴耶娃驅逐出境。

    此外，訴求聲明中將卡巴耶娃比喻為德國納粹獨裁者希特勒之伴侶布朗（ Eva Braun），呼籲瑞士政府早日讓她回家跟「元首」（Führer，原指希特勒，此指普廷）團聚。

    此外，訴求聲明中也指控，現任俄國下議院議員的卡巴耶娃，除無條件支持普廷違憲的倡議外，任內也曾頒布禁止俄羅斯孤兒被外國人士領養的惡法；該聲明也呼籲瑞士政府徹查卡巴耶娃在瑞士置產的金錢來源「乾淨」與否。

    據悉，截至台灣時間23日晚間9時30分，該連署目前已有逾64000人簽名支持。卡巴耶娃是2004年雅典奧運韻律體操金牌得主，曾被俄羅斯媒體評選為「俄國最性感運動員」。

    逾6萬名網友連署呼籲瑞士驅逐普廷的「情婦」、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva，右）。圖為2016年拍攝。（路透檔案照）

    逾6萬名網友連署呼籲瑞士驅逐普廷的「情婦」、前奧運體操金牌得主卡巴耶娃（Alina Kabaeva，右）。圖為2016年拍攝。（路透檔案照）

    該連署訴求以德、法、英文三種語言寫成，內容指出，卡巴耶娃為了逃避國際對俄制裁，藏身瑞士。發起團體呼籲史上首次打破中立國身分的瑞士政府，立刻將卡巴耶娃驅逐出境。（圖取自Change.org）

    該連署訴求以德、法、英文三種語言寫成，內容指出，卡巴耶娃為了逃避國際對俄制裁，藏身瑞士。發起團體呼籲史上首次打破中立國身分的瑞士政府，立刻將卡巴耶娃驅逐出境。（圖取自Change.org）

    卡巴耶娃是2004年雅典奧運韻律體操金牌得主，曾被俄羅斯媒體評選為「俄國最性感運動員」。圖為2008年。（法新社檔案照）

    卡巴耶娃是2004年雅典奧運韻律體操金牌得主，曾被俄羅斯媒體評選為「俄國最性感運動員」。圖為2008年。（法新社檔案照）

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