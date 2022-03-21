為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    澤倫斯基再促普廷和談 建議在耶路撒冷會面

    烏克蘭總統澤倫斯基再次提議與俄羅斯總統普廷進行和平談判，同時建議兩人可在耶路撒冷會面。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基再次提議與俄羅斯總統普廷進行和平談判，同時建議兩人可在耶路撒冷會面。（法新社）

    2022/03/21 18:51

    〔中央社〕烏克蘭總統澤倫斯基再次提議與俄羅斯總統普廷進行和平談判，同時建議兩人可在耶路撒冷會面。

    澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）曾多次提議與普廷直接會談，這是最新的一次。他20日晚間在Telegram發布影片，感謝以色列總理班奈特（Naftali Bennett）為促成談判所做的努力。

    澤倫斯基說：「我們感激…他所做的每一項付出。因此我們遲早可以和俄羅斯展開對話。也許就在耶路撒冷。」

    「如果可能的話，這是尋求和平的合適場所。」

    班奈特經常與澤倫斯基和普廷通電話，他並於3月5日在克里姆林宮與普廷進行了3個小時的晤談。

    自2月24日俄羅斯發動入侵以來，班奈特一直採取審慎的外交路線。他強調以色列與莫斯科和基輔的關係都很緊密，並尋求與俄羅斯維持微妙的安全合作，俄羅斯在以色列北方的敘利亞境內有軍隊駐紮。

    澤倫斯基說：「當然，以色列有其自身的利益，對自己的公民也有防衛戰略。這一切我們都能理解。」

    20日稍早，本身為猶太裔的澤倫斯基透過視訊連結，向以色列國會議員發表演講。這是他對外國立法機構進行虛擬國際訪問行程的最新一站，他先前已對包括美國國會、英國下議院（House of Commons）和德國聯邦議院（Bundestag）在內的多國國會視訊演說。

    澤倫斯基在Telegram的影片中說：「俄羅斯宣傳人員今天遇到麻煩的任務。」

    「因為史上頭一次，一位外國總統透過影片，在以色列國會（Knesset）向全以色列發表演講…此人是烏克蘭總統，俄羅斯說他是個納粹。」

    普廷稱烏克蘭領導高層為「新納粹分子」（neo-Nazis），並表示入侵烏克蘭的理由之一是要將烏克蘭「去納粹化」（denazification）。

    澤倫斯基向以色列國會發表演講時，敦促以色列放棄保持中立的努力。

    他說：「我們可以在國與國之間進行斡旋，但不能在善與惡之間進行斡旋。」

    在演講中，澤倫斯基有幾次將俄羅斯的侵略與納粹大屠殺（Holocaust）相提並論，立刻招到以色列一些官員批評。

    以色列已向烏克蘭提供人道援助，但截至目前，排除向烏國提供武器裝備的可能性。這個猶太國家也沒有加入西方對俄羅斯的制裁。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    準備與普廷面對面 澤倫斯基：若談判失敗恐釀第三次世界大戰！
    2022/03/20 22:22

    準備與普廷面對面 澤倫斯基：若談判失敗恐釀第三次世界大戰！
    普廷愛國大造勢 掩飾俄軍頹勢
    2022/03/20 05:30

    普廷愛國大造勢 掩飾俄軍頹勢

    隨身行動按摩師 日日幫你疏通穴道
    普廷2停戰條件 要與澤倫斯基談
    2022/03/19 05:30

    普廷2停戰條件 要與澤倫斯基談
    和平協議換普廷顏面 需各退一步
    2022/03/19 05:30

    和平協議換普廷顏面 需各退一步

    一鍵客製醇香 best嵌入咖啡機開賣
    諧星昔演總統 今當選烏克蘭總統
    2019/04/23 06:00

    諧星昔演總統 今當選烏克蘭總統
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播