戰場死傷無數！烏克蘭1新招辨識遺體 通知俄羅斯官兵家屬

31歲烏克蘭副總理、數位化轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）。（路透）

2022/03/24 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續已1個月，造成大量死傷，許多遺體身分難辨；31歲烏克蘭副總理、數位化轉型部長費多羅夫（Mykhailo Fedorov）近日透露，烏國正利用美國公司「Clearview AI」的「臉部辨識軟體」辨認俄羅斯士兵遺體，並找出其家人告知死訊。克里姆林宮對此未回應。他提到的俄國網站和美國雲端業者也都未回應。

《路透》報導，烏克蘭國防部本月起使用Clearview AI技術，可在網路上找到與上傳照片臉部匹配的照片。費多羅夫說，烏克蘭透過Clearview AI軟體找尋已故俄羅斯士兵的社群媒體帳號，並傳訊息給家屬，禮貌性通知以利安排後事。

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報導指出，費多羅夫不願透露已辨認出的遺體數量，僅說已被家屬確認身分的遺體比例高，且未說明為何沒將這項技術用於戰死的烏軍身上。

報導提到，俄羅斯入侵烏克蘭後，「Clearview AI」向烏克蘭提供免費服務，其宣稱自家搜尋引擎涵蓋了逾20億張、來自俄國知名社群網站VKontakte的圖片。VKontakte對此也未回應。

費多羅夫說，隨著西方企業伸援，臉部辨識只是烏克蘭免費使用的眾多工具之一，例如透過亞馬遜公司的雲端服務儲存關鍵數據。對此，亞馬遜拒絕評論。

報導提及，澳洲蒙納許大學法醫學系主任巴斯德（Richard Bassed）提醒，若要確認某人身分，通常是用指紋、牙科紀錄與DNA，戰場上的遺體狀態，可能會影響準確度。

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