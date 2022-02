花式投降？車輛沒油竟向烏國警方求助 俄國士兵被逮正著

2022/02/28 17:03

〔即時新聞/綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭持續進行中,俄國不僅攻勢受挫,自家士兵也出現天兵行為。烏克蘭當地傳出,有2名俄國士兵疑似因車輛油料用盡拋錨,竟異想天開跑去烏克蘭警局要警方幫忙加油,立刻被烏克蘭員警逮捕,成了俘虜;消息一出讓網友忍不住傻眼笑說「花式投降」、「技術性逃兵,高招」。

烏克蘭基輔獨立報(The Kyiv Independent)軍事記者伊利亞(Illia Ponomarenko)27日晚間在推特貼出2名俄羅斯士兵被逮捕的照片,並稱「這2個在哈爾科夫州舍甫琴科夫(Shevchenkove)的俄羅斯白痴」,因為駕駛車輛入侵烏克蘭熄火了,竟然找到當地的烏克蘭警察局求救,請警方幫忙燃料補給,下場就是被烏克蘭警察逮捕。

伊利亞推文發布這消息,自己也忍不住驚呼「連我都不敢相信會跟你們說這樣的事」;底下網友也紛紛留言笑說「他們的愚蠢可能挽救了他們的」、「花式投降」、「一種從技術上的投降方式?」、「他們仍然認為他們是在執行訓練任務。這幾乎是可悲的。」、「活著才是贏家」、「這是一個非常聰明的舉動。」、「當戰俘搞不好還比較安全,不用為普廷送死」。

These two Russian idiots in Shevchenkove, Kharkiv oblast, had their vehicle sputtered out.

Guess what they did?

They came to a local Ukrainian police station.

And asked if they could have some fuel. pic.twitter.com/HmaUNORQL3