花式投降？車輛沒油竟向烏國警方求助 俄國士兵被逮正著
〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭持續進行中，俄國不僅攻勢受挫，自家士兵也出現天兵行為。烏克蘭當地傳出，有2名俄國士兵疑似因車輛油料用盡拋錨，竟異想天開跑去烏克蘭警局要警方幫忙加油，立刻被烏克蘭員警逮捕，成了俘虜；消息一出讓網友忍不住傻眼笑說「花式投降」、「技術性逃兵，高招」。
烏克蘭基輔獨立報（The Kyiv Independent）軍事記者伊利亞（Illia Ponomarenko）27日晚間在推特貼出2名俄羅斯士兵被逮捕的照片，並稱「這2個在哈爾科夫州舍甫琴科夫（Shevchenkove）的俄羅斯白痴」，因為駕駛車輛入侵烏克蘭熄火了，竟然找到當地的烏克蘭警察局求救，請警方幫忙燃料補給，下場就是被烏克蘭警察逮捕。
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伊利亞推文發布這消息，自己也忍不住驚呼「連我都不敢相信會跟你們說這樣的事」；底下網友也紛紛留言笑說「他們的愚蠢可能挽救了他們的」、「花式投降」、「一種從技術上的投降方式？」、「他們仍然認為他們是在執行訓練任務。這幾乎是可悲的。」、「活著才是贏家」、「這是一個非常聰明的舉動。」、「當戰俘搞不好還比較安全，不用為普廷送死」。
AaAAAaAAaAAaaaaaaaaAAAAAAA!!!!— Illia Ponomarenko （@IAPonomarenko） February 27, 2022
These two Russian idiots in Shevchenkove, Kharkiv oblast, had their vehicle sputtered out.
Guess what they did?
They came to a local Ukrainian police station.
And asked if they could have some fuel. pic.twitter.com/HmaUNORQL3