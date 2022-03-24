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    靠演說替烏克蘭找到生機！回顧澤倫斯基金句連發感動各國

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在世界多個國家發表演說，替烏克蘭博得許多國家的支持。（歐新社、法新社、美聯社，本報合成）

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在世界多個國家發表演說，替烏克蘭博得許多國家的支持。（歐新社、法新社、美聯社，本報合成）

    2022/03/24 11:01

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰爭期間，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以強大的演說技巧，鼓舞烏克蘭人的士氣，並成功博得各國對烏克蘭的同情與支援，以下是烏克蘭受到入侵以來，澤倫斯基對各國發表的演說，金句連連堪稱演講教科書。

    生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗

    澤倫斯基本月1日在歐洲議會發表視訊演說，他說：「我們為了成為平等的歐洲成員而奮戰」，並強調：「歐盟有我們會變得更加強大，沒有你們，烏克蘭會很孤獨」，澤倫斯基向歐盟喊話，請「務必證明你們和我們（烏克蘭人民）站在一起」，證明歐洲人不會丟下烏國人，一起抵抗俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，「生命將戰勝死亡，光明將戰勝黑暗」。

    歐洲議會後來正式宣告俄羅斯為「流氓國家」，並呼籲歐盟對俄國加碼制裁，與烏克蘭站在一起。

    挺烏克蘭！澤倫斯基演說動人 歐洲議會將宣告俄國「流氓國家」

    生存還是毀滅，我可以告訴你明確答案︰肯定是生存

    澤倫斯基本月8日透過視訊向英國國會下議院發表演說，他說：「我們將在森林裡、海岸邊、街道上戰鬥」，呼應英國前首相邱吉爾在二戰期間發表激勵人心的「我們將在沙灘上戰鬥」演說。

    他還引用英國最傑出戲劇家莎士比亞的戲劇作品《哈姆雷特》經典名句「生存還是毀滅」（To be, or not to be），「我可以告訴你明確答案︰肯定是生存。」

    澤倫斯基視訊演說 英相允援烏直到俄戰敗

    我國要求並不多，我方要求正義，請求給予真正的支持

    澤倫斯基15日透過視訊方式在加拿大國會發表演說，他呼籲西方國家設立禁飛區，並提到：「你能想像打電話給你的朋友要求關閉領空，以防止遭俄軍轟炸嗎？直至設立禁飛區前，還會有多少飛彈落入我們的城市上嗎？」

    澤倫斯基感謝加拿大給予的援助，不過同時呼籲，加拿大應採取更多行動，他說：「我國要求並不多，我方要求正義，請求給予真正的支持」。

    澤倫斯基在加拿大國會視訊演說 再度要求設立禁飛區

    還記得珍珠港事件、911恐怖攻擊嗎？我國每天都在經歷同樣的事情

    澤倫斯基16日透過視訊向美國國會發表演說，他在演說中引用美國黑人民權運動領袖金恩名言「我有一個夢想」，表示俄國以戰車、戰機對付烏國的自由、烏國人選擇在自己國家自由生活、選擇自己未來的權利，「攻擊我們國家的夢想，就像你們美國人有的夢想」。

    他也提醒議員「還記得珍珠港事件、記得911恐怖攻擊嗎？」並說這3週來，「我國每天都在經歷同樣的事情」。

    替代禁航區 烏總統喊新聯盟

    摧毀這道牆

    澤倫斯基17日透過視訊向德國聯邦議院（Bundestag）發表演說，試圖喚醒德國人集體記憶「柏林圍牆倒塌」，他提及二戰後1948年到1949年間西方盟國組織「柏林空中橋梁」（Berlin Airlift）以突破前蘇聯對柏林的封鎖，以及1989年柏林圍牆倒塌的歷史記憶。

    澤倫斯基告訴德國國會議員和總理，「這就是我要對你、親愛的蕭茲總理說的話：摧毀這道牆」

    向德國聯邦議院演說 澤倫斯基：拆掉分隔自由歐洲的牆

    感謝日本是亞洲第一個向俄羅斯施壓的國家

    澤倫斯基23日傍晚以視訊方式，在日本國會發表約12分鐘的演說，感謝日本是亞洲第一個向俄羅斯施壓的國家；他並以俄國控制車諾比核電廠及揚言動用核武、沙林毒氣等日本曾經歷過的災難，尋求日本的共同危機感，希望日本發揮領導力，持續對俄制裁施壓。

    澤倫斯基視訊演說 盼日續施壓俄

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