靠演說替烏克蘭找到生機！回顧澤倫斯基金句連發感動各國

〔即時新聞/綜合報導〕俄烏戰爭期間,烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)以強大的演說技巧,鼓舞烏克蘭人的士氣,並成功博得各國對烏克蘭的同情與支援,以下是烏克蘭受到入侵以來,澤倫斯基對各國發表的演說,金句連連堪稱演講教科書。

生命將戰勝死亡,光明將戰勝黑暗

澤倫斯基本月1日在歐洲議會發表視訊演說,他說:「我們為了成為平等的歐洲成員而奮戰」,並強調:「歐盟有我們會變得更加強大,沒有你們,烏克蘭會很孤獨」,澤倫斯基向歐盟喊話,請「務必證明你們和我們(烏克蘭人民)站在一起」,證明歐洲人不會丟下烏國人,一起抵抗俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭,「生命將戰勝死亡,光明將戰勝黑暗」。

歐洲議會後來正式宣告俄羅斯為「流氓國家」,並呼籲歐盟對俄國加碼制裁,與烏克蘭站在一起。

生存還是毀滅,我可以告訴你明確答案︰肯定是生存

澤倫斯基本月8日透過視訊向英國國會下議院發表演說,他說:「我們將在森林裡、海岸邊、街道上戰鬥」,呼應英國前首相邱吉爾在二戰期間發表激勵人心的「我們將在沙灘上戰鬥」演說。

他還引用英國最傑出戲劇家莎士比亞的戲劇作品《哈姆雷特》經典名句「生存還是毀滅」(To be, or not to be),「我可以告訴你明確答案︰肯定是生存。」

我國要求並不多,我方要求正義,請求給予真正的支持

澤倫斯基15日透過視訊方式在加拿大國會發表演說,他呼籲西方國家設立禁飛區,並提到:「你能想像打電話給你的朋友要求關閉領空,以防止遭俄軍轟炸嗎?直至設立禁飛區前,還會有多少飛彈落入我們的城市上嗎?」

澤倫斯基感謝加拿大給予的援助,不過同時呼籲,加拿大應採取更多行動,他說:「我國要求並不多,我方要求正義,請求給予真正的支持」。

還記得珍珠港事件、911恐怖攻擊嗎?我國每天都在經歷同樣的事情

澤倫斯基16日透過視訊向美國國會發表演說,他在演說中引用美國黑人民權運動領袖金恩名言「我有一個夢想」,表示俄國以戰車、戰機對付烏國的自由、烏國人選擇在自己國家自由生活、選擇自己未來的權利,「攻擊我們國家的夢想,就像你們美國人有的夢想」。

他也提醒議員「還記得珍珠港事件、記得911恐怖攻擊嗎?」並說這3週來,「我國每天都在經歷同樣的事情」。

摧毀這道牆

澤倫斯基17日透過視訊向德國聯邦議院(Bundestag)發表演說,試圖喚醒德國人集體記憶「柏林圍牆倒塌」,他提及二戰後1948年到1949年間西方盟國組織「柏林空中橋梁」(Berlin Airlift)以突破前蘇聯對柏林的封鎖,以及1989年柏林圍牆倒塌的歷史記憶。

澤倫斯基告訴德國國會議員和總理,「這就是我要對你、親愛的蕭茲總理說的話:摧毀這道牆」

感謝日本是亞洲第一個向俄羅斯施壓的國家

澤倫斯基23日傍晚以視訊方式,在日本國會發表約12分鐘的演說,感謝日本是亞洲第一個向俄羅斯施壓的國家;他並以俄國控制車諾比核電廠及揚言動用核武、沙林毒氣等日本曾經歷過的災難,尋求日本的共同危機感,希望日本發揮領導力,持續對俄制裁施壓。

