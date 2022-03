澤倫斯基視訊演說 英相允援烏直到俄戰敗

烏克蘭總統澤倫斯基八日在英國國會下議院透過視訊發表演說。(歐新社)

2022/03/10 05:30

〔編譯周虹汶/綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基八日透過視訊向英國國會下議院發表演說,成為該院史上首次發表演說的外國領袖。他強調,烏國連日來面對俄國的恐怖主義及強大軍隊,正如英國在第二次世界大戰期間抵禦納粹德國攻擊,盼文明大國出手確保烏國空域安全。全程聆聽的英國首相強森當場承諾,英方將以支援武器、停止進口俄國石油等方式助烏,直至俄方宣告戰敗。

澤倫斯基本月已對歐洲議會、美國國會演說表達訴求,八日再對英國細述過去十三天來發生的事件,強調「我們將繼續為我們的土地而戰,不惜一切代價」,「我們將在森林裡、海岸邊、街道上戰鬥」,呼應英國前首相邱吉爾於八十二年前二戰期間發表激勵人心的「我們將在沙灘上戰鬥」演說。他還引用英國最傑出戲劇家莎士比亞的戲劇作品《哈姆雷特》經典名句「生存還是毀滅」(To be, or not to be),「我可以告訴你明確答案︰肯定是生存。」

請繼續往下閱讀...

強森、國防大臣華勒斯以及外交大臣特拉斯皆出席見證澤倫斯基的歷史性十分鐘演說,現場聽眾爆滿,部分議員和官員甚至坐到地板上。正式開場前,所有人起立鼓掌長達四十秒致意。

強森在他演說完重申英方立場︰將繼續提供人道及軍事協助,並持續制裁俄國,「直至烏克蘭重獲自由」。至於澤倫斯基一再呼籲北大西洋公約組織成立禁航區一事,他隻字未提。

事實上,烏國擬入北約一事除了觸動俄國敏感神經,也讓澤倫斯基對西方態度瞭然於心,已不打算繼續爭取烏克蘭成為北約成員國。他七日告訴美國廣播公司(ABC),「好久以前,在我們了解到…北約沒準備接受烏克蘭之後,我對這個問題就冷靜下來了。」並直言「該聯盟害怕爭議事務及對抗俄國」,而他無意成為「跪著乞求某樣東西國家」的總統。

對於俄國要求烏克蘭承認親俄的頓內茨克州及盧甘斯克州為獨立國家一事,他也願意為了「安全保證」而「妥協」展開對話,「對我而言,重要的是,這兩塊領土上想和烏克蘭分離的人民要如何活下去」,因為烏克蘭人不想和他們分開,「所以問題遠比單單承認它們來得困難許多。」他直指俄國總統普廷不該在欠缺對話的情況下發出最後通牒,並讓民眾活在「沒有氧氣的資訊泡沫裡」。

烏克蘭總統澤倫斯基八日在英國國會下議院透過視訊發表演說,全場座無虛席。這是首度有其他國家元首在下議院議場發表演說。演說開始前,所有人起立鼓掌向澤倫斯基致意長達約四十秒。(美聯社)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法