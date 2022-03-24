澤倫斯基視訊演說 盼日續施壓俄

烏克蘭總統澤倫斯基廿三日向日本國會發表視訊演說，對日本向烏克蘭伸援致謝，希望日本繼續對俄羅斯進行經濟制裁。現場的國會議員在演說結束時全體起立鼓掌，向澤倫斯基和烏克蘭致敬。（法新社）

2022/03/24 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿三日報導〕烏克蘭總統澤倫斯基廿三日傍晚以視訊方式，在日本國會發表約十二分鐘的演說，感謝日本是亞洲第一個向俄羅斯施壓的國家；他並以俄國控制車諾比核電廠及揚言動用核武、沙林毒氣等日本曾經歷過的災難，尋求日本的共同危機感，希望日本發揮領導力，持續對俄制裁施壓。

五百多名議員到場聆聽澤倫斯基演說，首相岸田文雄、外務大臣林芳正、防衛大臣岸信夫及烏克蘭駐日大使克爾松斯基（Sergiy Korsunsky）等政要均出席，全場議員在演說結束時起立鼓掌，向澤倫斯基和烏克蘭致敬。岸田表示，澤倫斯基強烈決心與勇氣守護國民的姿態令人感動，將考慮再提供烏國人道援助。

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日擬再提供人道援助

澤倫斯基在演說中提到俄軍佔領車諾比核電廠，以及烏國境內的歐洲最大核電廠─札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠，也警告俄軍可能動用沙林毒氣等生化武器及核武。日本曾經歷原爆、福島核災及沙林毒氣恐攻，澤倫斯基似乎有意藉此尋求日本的共同危機感。

不過，澤倫斯基並未向日本提出具體的防衛支援要求，也未觸及日俄關係，只強調希望日本持續對俄施壓、停止與俄國貿易，並從俄國市場撤出等；在既有國際組織已無法發揮功能的現況下，希望日本發揮國際領導力，創設新的衝突預防機制。

這是日本國會眾參兩院首次舉辦視訊演說，但國會議場缺乏視訊設備，因此移至議員會館的會議室舉行。國會也全程轉播並同步日語翻譯，以供無法進場的議員及全國民眾即時收看。

澤倫斯基曾於二○一九年十月下旬訪日，出席德仁天皇的即位正殿之儀，並與時任首相安倍晉三舉行會談。按照日本國會慣例，邀請外國領袖到國會發表演說，通常是正式訪日，且曾與天皇會面或與首相舉行領袖會談的外國元首，澤倫斯基這次在國會發表視訊演說，不但是憲政史上首次，也已打破慣例。

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