替代禁航區 烏總統喊新聯盟

烏克蘭總統澤倫斯基十五日透過視訊向加拿大國會發表演說，呼籲加拿大支持劃設禁航區、提供更多援助。（路透）

2022/03/17 05:30

美要國際刑事法院查普廷

〔編譯管淑平／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基十六日透過視訊向美國國會發表演說，直接向美國總統拜登喊話，當世界的領袖「意味著當和平的領導者」，要為世界所有人、為自由、人權而戰；他再度提出在烏國上空劃設禁航區，呼籲美國提供更多援助、加強制裁俄國。在澤倫斯基演說前，聯邦參議院無異議通過決議案，要求國際刑事法院（ICC）調查俄羅斯總統普廷和俄國政府在侵略烏克蘭中所犯下的戰爭罪行。

籲美勿忘九一一、珍珠港

澤倫斯基在演說中強調，俄羅斯攻擊的不僅是烏克蘭，也是歐洲、美國和全世界的基本價值觀，並引用美國黑人民權運動領袖金恩名言「我有一個夢想」，表示俄國以戰車、戰機對付烏國的自由、烏國人選擇在自己國家自由生活、選擇自己未來的權利，「攻擊我們國家的夢想，就像你們美國人有的夢想」。

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他提到奠定民主、獨立、自由等基礎的美國開國先賢，也提醒議員「還記得珍珠港事件、記得九一一恐怖攻擊嗎？」無辜平民受到攻擊，而這三週來，「我國每天都在經歷同樣的事情」，指控俄國已成為徹頭徹尾的恐怖份子。他說，當前是「烏克蘭、是整個歐洲最黑暗的時刻」，烏國「現在就需要你們」。

盼新機制新聯盟 力阻衝突

他再度呼籲劃設禁航區，「如果設立禁航區這個要求太多，那麼烏克蘭需要戰機、防空系統」，他提倡設立「新的機制、新的聯盟」、「一個負責任國家的聯盟」，有力量和良心立即阻止衝突；他並呼籲美國加強制裁，「所有」美國企業撤離俄國。

盼加國支持劃設禁航區

澤倫斯基十五日也透過視訊向加拿大國會發表演說，呼籲加國「將心比心」，支持劃設禁航區。拜登基於擔心引爆美俄正面開戰，已排除劃禁航區，但國會兩黨有愈來愈大呼聲，要求美國拿出更果斷的態度。

澤倫斯基的演說，獲得全體議員起立鼓掌致敬。他在演說中播出烏國多地平民遭俄軍轟炸的影片，最後更改用英語，直接向拜登喊話，「當世界的領袖意味著當和平的領導者」，為自己國家和全世界人的生命而戰，「為人權、為自由、為有尊嚴地生活、自己決定生死，而非由你的鄰國來決定的權利而戰」。

美擴大援烏 一週達280億

拜登預定台灣時間十六日午夜宣布加碼八億美元（約二二四億台幣）軍援烏國。白宮官員說，加上這項新援助，光是過去一週宣布的援助金額，就達到十億美元（約二八○億台幣），「是目前對烏克蘭提供最大規模安全援助的單一國家」。美國政府上月廿六日批准三．五億美元軍援烏國，當時已創下美國史上最大筆這類軍事援助；拜登上週再撥出另一筆兩億美元援助軍事裝備。

白宮並未事先透露最新援助細節，但預料將包括協助烏國延緩俄國攻勢的反戰車、防空飛彈。去年美國軍援烏克蘭，以刺針飛彈、標槍飛彈為大宗。

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