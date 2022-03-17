向德國聯邦議院演說 澤倫斯基：拆掉分隔自由歐洲的牆

烏克蘭總統澤倫斯基17日向德國聯邦議院視訊演說，贏得在場議員起立鼓掌致敬，時間長達40秒。（彭博）

2022/03/17 19:41

〔編譯楊芙宜／台北報導〕烏克蘭總統澤倫斯基17日透過視訊向德國聯邦議院（Bundestag）發表演說，試圖喚醒德國人集體記憶「柏林圍牆倒塌」，力促德國總理蕭茲拆除分隔歐洲「自由與不自由」的一道新牆，停止這場戰爭，協助讓烏克蘭恢復自由。

在澤倫斯基講話之前，德國聯邦議院成員向他起立鼓掌致敬，時間長達40秒。

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澤倫斯基提及年二戰後1948年到1949年間西方盟國組織「柏林空中橋梁」（Berlin Airlift）以突破前蘇聯對柏林的封鎖，以及1989年柏林圍牆倒塌的歷史記憶。

澤倫斯基形容，現在歐洲中間有一道新牆區隔了「自由與不自由」（freedom and unfreedom），德國先前就協助建立了這道牆、孤立了烏克蘭，主因德國為了維繫與俄羅斯的商業利益關係、支持北溪2號（ Nord Stream 2）天然氣管道。

澤倫斯基說，「隨著每顆落在烏克蘭的炸彈、每個未做的決定，這道牆正變得越來越大」。

澤倫斯基告訴德國國會議員和總理，「這就是我要對你、親愛的蕭茲總理說的話：摧毀這道牆」、「給德國贏得的領導地位角色，所以子孫後代為你們感到驕傲」、「支持自由，支持烏克蘭，停止這場戰爭，幫助我們終止這場戰爭」。

德國聯邦議院成員起立鼓掌向澤倫斯基致敬。德國聯邦議院副議長林艾卡特（Katrin Goering Eckardt）向澤倫斯基表示，「你的國家選擇了民主，而這正是（俄羅斯總統）普廷所害怕的」。

烏克蘭總統澤倫斯基17日向德國聯邦議院視訊演說，試圖喚醒德國人集體記憶「柏林圍牆倒塌」，力促德國協助拆除分隔歐洲「自由與不自由」的一道新牆，停止這場戰爭，協助讓烏克蘭恢復自由。（彭博）

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