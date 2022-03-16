澤倫斯基在加拿大國會視訊演說 再度要求設立禁飛區

烏克蘭總統澤倫斯基於15日透過視訊方式在加拿大國會發表演說，他再度要求西方國家設立禁飛區。（路透）

2022/03/16 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭約3週，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）於15日透過視訊方式在加拿大國會發表演說，他再度呼籲西方國家設立禁飛區，並給予烏國更多協助。

綜合外媒報導，澤倫斯基受邀於15日以視訊方式在加拿大國會演講，內容提到，希望加國議員們思考，自己的國家被入侵會有什麼影響，假使俄軍圍攻溫哥華、朝多倫多的加拿大國家電視塔砲擊，加拿大人民會有什麼感受，接著指出「他們（俄軍）正在摧毀一切」烏國境內醫院、學校、住宅區、歷史遺跡等遭到炸毀，目前已知有97名烏國兒童死亡。

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澤倫斯基感謝加拿大給予的援助，不過同時呼籲，加拿大應採取更多行動，才能阻止俄羅斯繼續侵略烏克蘭，現在戰爭尚未結束，「我國要求並不多，我方要求正義，請求給予真正的支持」。

澤倫斯基說，「你能想像打電話給你的朋友要求關閉領空，以防止遭俄軍轟炸嗎？直至設立禁飛區前，還會有多少飛彈落入我們的城市上嗎？」，並再度重申，要求西方國家對烏克蘭設立禁飛區，封鎖俄軍進入烏國上空。

據悉，澤倫斯基發表演講同日，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）宣布，針對俄羅斯的15名官員祭出新一波制裁，她指出「這些官員支持俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）入侵一個和平的主權國家」。

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