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    劇場變廚房！ 烏國藝術工作者包餃子送前線士兵 尤以羅宋湯自豪

    烏克蘭一群藝術工作者近日齊聚烏克蘭西部多羅畢其市（Drohobych）1間劇場的咖啡館與院子，包餃子送到前線力挺士兵。（美聯社）

    烏克蘭一群藝術工作者近日齊聚烏克蘭西部多羅畢其市（Drohobych）1間劇場的咖啡館與院子，包餃子送到前線力挺士兵。（美聯社）

    2022/03/22 17:24

    〔即時新聞／綜合報導〕俄烏戰事激發烏克蘭民眾愛國心，運動選手、演藝人員們透過各種方式守衛家園。一群戲劇工作者近日齊聚烏克蘭西部多羅畢其市（Drohobych）1間劇場的咖啡館與院子，包餃子送到前線力挺士兵，上演另類新戲碼，也反映了「人生如戲，戲如人生」的真實現況。

    《美聯社》報導，俄羅斯入侵烏克蘭後，150名志工協助砍柴燒飯製作食物，劇場總監哈納登柯（Mykola Hnatenko）表示，他們做了超過3000磅的肉丸，150公斤肉燉白菜、超過1萬個馬鈴薯餃子、80公斤炸魚、2000塊肉餅、500份煎餅等，其中似乎又以羅宋湯幫助士兵暖身祛寒自豪，「我們受到鼓舞，也想以某種方式對國家勝利有所貢獻」，並決定要用肉類等蛋白質製作更多食物。

    報導指出，烏克蘭女演員史康蒂娜（Alla Shkondina）不習慣包餃子，「因為我們是演員，沒有時間做這些事」，但她與其他人很樂意替那些流離失所的人「表演」，減輕對方的痛苦。74歲藝術評論家涅佛洛夫（Vasil Nevolov）則說，雖然自己年紀大了，仍希望能為劇場出一份力。

    俄羅斯入侵烏克蘭後，大批志工協助製作食物。（美聯社）

    俄羅斯入侵烏克蘭後，大批志工協助製作食物。（美聯社）

    劇場人員在砍木頭燒飯。（美聯社）

    劇場人員在砍木頭燒飯。（美聯社）

    圖為烏克蘭西部多羅畢其市（Drohobych）1間劇場。（美聯社）

    圖為烏克蘭西部多羅畢其市（Drohobych）1間劇場。（美聯社）

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