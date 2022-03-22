俄軍恐彈盡糧絕？被曝存量最多撐3天 傳300人抗命離開陣地

俄軍持續進犯烏克蘭，但也遭受不小打擊，稍早烏克蘭軍方釋出的最新戰報中，顯示俄軍後勤問題還沒解決，現有彈藥、糧食存量最多只能再撐3天，而在烏克蘭東北蘇梅地區，更有約300名俄軍人抗命離開陣地。（歐新社）

2022/03/22 14:35

〔即時新聞／綜合報導〕俄軍持續進犯烏克蘭，但也遭受不小打擊，稍早烏克蘭軍方釋出的最新戰報中，顯示俄軍後勤問題還沒解決，現有彈藥、糧食存量最多只能再撐3天，而在烏克蘭東北蘇梅地區，更有約300名俄軍人抗命離開陣地。

烏克蘭武裝部隊總參謀部稍早發文表示，過去24小時內俄國戰機行動更加活躍，但在烏克蘭空軍持續防守下，擊落超過9個俄羅斯空中目標，包含1架戰機、6架無人機以及2架直升機。

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烏克蘭武裝部隊總參謀部說，俄軍後勤狀況仍在，目前彈藥、糧食存量不超過3天，燃料情況也類似。

另外，在烏克蘭東北方蘇梅（Sumy）的奧赫蒂爾卡市（Okhtyrka），有大約300名俄羅斯軍人抗命，離開陣地。

文中也強調，由於人力損失慘重，俄羅斯在烏東盧甘斯克地區持續動員持有盧甘斯克共和國護照的平民參戰，這類動員可說是「亂七八糟」，因為被動員的平民大部分沒有軍事專業，甚至尚未服役。

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